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Dolmabahçe Sarayı’ndaki en büyük Altın Varak tablo çerçevesi restorasyonda

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı Dolmabahçe Sarayı selamlık binası içerisindeki yazı işleri odasında bulunan ve sarayın en büyük tablosu olma özelliğini Altın Varak tablo çerçevesi restorasyon işlemleri devam ediyor.

12 Eylül 2019 Perşembe 13:32
Dolmabahçe Sarayı’ndaki en büyük Altın Varak tablo çerçevesi restorasyonda

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı Dolmabahçe Sarayı selamlık binası içerisindeki yazı işleri odasında bulunan ve sarayın en büyük tablosu olma özelliğini Altın Varak tablo çerçevesi restorasyon işlemleri devam ediyor. İçerisindeki görkemi ve işçiliğiyle benzersiz olarak tanımlanan çerçeve, tablonun da restorasyonu tamamlandıktan sonra ziyaretçiler tarafından görülebilecek.


Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı Dolmabahçe Sarayı, Osmanlı İmparatorluğu döneminde ilk resim koleksiyonu çalışmalarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Resim koleksiyonunun en önemli parçası, 14 metrekarelik boyutuyla sarayın en büyük tablosu olan ’Sürre Alayı’dır. Dolmabahçe Sarayı Yazı Dairesi’nde yer alan 1873 tarihli tablo, Mısır Hidivi İsmail Paşa’nın siparişiyle İtalyan ressam Stefano Ussi tarafından resmediliyor.


Surre Alayı tablosu, her yıl büyük heyecan ve hazırlıklarla gerçekleştirilen hac yolculuğunu resmetmesi bakımından önemli detaylara sahip. ‘Surre Alayı’ Osmanlı’nın eski bir geleneğini ifade ediyor. Her yıl Ramazan ayından önce saray bahçesinden uğurlanan ve padişahın bağışlarını kutsal topraklara taşıyan kervan bu isimle anılıyor. Sultan, aynı zamanda tüm Müslümanların halifesi ve sürre alayı ile gönderilen armağanlar, Devlet-i Âliye’nin kutsal topraklara beslediği sevginin göstergesi sayılıyor. İsmail Paşa tarafından Sultan Abdülaziz’e hediye edildiği düşünülen tabloyu çok daha gösterişli kılan önemli bir ayrıntı var ki o da altın varak çerçevesi. Eni 6,5 metre boyu ise 4 metre olan çerçevenin bordür kısmında ‘Kufi’ hat ile yazılmış Al-i İmran Suresi’nin 126. ayeti yer alıyor. Ayette, “Düşmanları bozguna uğratmak için gereken yardım ancak güçlü ve hâkim olan Allah katındandır” deniliyor. Çerçevenin görkemi, ince işçiliği ve altın varakla kaplı olması, tabloya verilen değerin de bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.


Restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Altın Varak Atölyesi Koordinasyon Sorumlusu Arzu Kural, "Dolmabahçe Sarayındaki yazı dairesinde bulunan Sürre Alayı tablosunun çerçevesinin restorasyonunu yapmaktayız. Sürre Alayı tablosu, Saraydan kutsal topraklara gönderilen hediyeleri taşıyan kervanın resmedildiği bir tablodur. Çerçevemiz 6 metreye 32 santim genişliğinde, 4 metre santim yüksekliğindedir. Çerçevemizin en büyük özelliklerinden birisi Al-i İmran süresinin 126. ayetinin bir bölümü olan ‘Yardım ve zafer güç sahibi Allah katındadır’ yazmaktadır. Bu yazı stili İstanbul hat sanatının en bilinir yazı türlerinden birisidir. Çerçevemizin restorasyonu 3 ay sürecektir. 3 ay sonra yeniden sergilenmeye devam edecektir” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:32
  1. sergi
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