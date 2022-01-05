Dolaşım sistemini iyileştiren yiyecekler

Canlılar, yaşamlarını sürdürdükleri ortamdan almış oldukları oksijen, besin, mineral ve karbondioksiti vücutta yeni madde sentezinde ve enerji üretimlerinde kullanırlar.

Beslenmenize bu yiyecekleri ekleyerek kalp ve damar sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Dolaşımı iyileştiren yiyecekler

Misket limonu ve limon C vitamini, kardiyovasküler sağlığı destekleyen birçok özellik içerir. Turunçgiller, kolajen ve elastin oluşumu için gerekli olan C vitamini açısından zengindir. Bu maddeler protein şeklinde gelir ve kılcal damar duvarlarının şekillenmesine yardımcı olur. Sabahları limon suyu içmek kan dolaşımını iyileştirmenin harika bir yoludur. Antioksidan içerdiği için kabukların bir kısmını da tüketmeniz daha da iyidir. Tek başına çok asitli olduğunu düşünüyorsanız, salatalarınızda sos olarak kullanın.

Bu turunçgil türünün içerdiği antioksidanlar, LDL lipoproteininin oksidasyonunu azaltmaya yardımcı olacaktır. Bu, aterom plaklarının gelişme riskinin daha düşük olmasıyla ilişkili olabilir. Zerdeçal, dolaşımı iyileştiren yiyecek türlerinden biridir Molecules dergisi tarafından yayınlanan bir makaleye göre, bu yiyecek anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Dolaşım sağlığını iyileştirme söz konusu olduğunda faydalarının çoğu, zerdeçalın antioksidan etkisinden kaynaklanmaktadır. Vücuttaki serbest radikallerin ve toksinlerin etkisine karşı koyar. Normalde vücut doğal olarak oluşan serbest radikalleri etkisiz hale getirir, ancak üretimde fazlalık varsa aşağıda listelediğimiz çeşitli sıkıntılar yaşanabilir: Ayçekirdeği Ayçekirdeği, iyi yağlar ve E vitamini gibi doğal antioksidanlar açısından zengindir. Bu yemiş, temel yağ asitlerini sağlamanın yanı sıra, E vitamini açısından da zengindir. Bu, gıdalarda bulabileceğiniz en güçlülerinden biri olan harika antioksidan aktivitesiyle karakterize edilir.

Her gün bir çorba kaşığı ayçiçeği tohumu tüketmek, E vitamini ihtiyacınızı karşılamanıza yardımcı olacak ve aynı zamanda dolaşım sağlığınızı iyileştirecektir. Sarımsak Bu yiyecek antikoagülan özelliklere sahiptir. Böylelikle kanın daha iyi dolaşımına yardımcı olur ve pıhtı oluşumunu engeller. Aynı kuzeni soğan gibi, bu sebze de kan dolaşımını teşvik eder. Sağlığa faydalarını tam olarak elde etmek için günde bir diş çiğ sarımsak tüketmeye çalışın. Çiğ tükettiğinizde, aktif bileşeni olan inülinin bozulmasını önleyebilirsiniz. Bol su içmek, diğer vücut fonksiyonlarının yanı sıra dolaşım sağlığını iyileştirmek için de harikadır. Suyun çoğu yaşam formu için gerekli olduğunu zaten biliyor olabilirsiniz. Su, toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olarak dolaşım sağlığının iyileşmesine ve pıhtı oluşumunun engellenmesine katkıda bulunur.

Bu nedenle, vücudunuzun nemli kalmasını sağlamak için günde bir buçuk ila iki litre (6-8 bardak) su içmeye çalışın. Bu aynı zamanda gerekli tüm besin maddelerinin organlarınıza ve dokularınıza taşınmasına da yardımcı olur. Ceviz Cevizin kalp damar sağlığı üzerindeki faydaları tahmin edebileceğinizden çok daha fazladır. Yağ içeriği yüksek olduğu için alımınızı kontrol etmeye çalışın. Bu yemiş, kan dolaşımını iyileştirmeye yardımcı olan B3 vitaminini yüksek miktarda içerir. Ayrıca, içerdiği yağ asitleri, dolaşım sistemindeki kolesterol ve enflamasyona karşı koyar. Domates, karpuz ve kavun Bu besinler, kan dolaşımını uyaran ve kalp problemlerini önleyen bir antioksidan olan likopen, ve LDL lipoproteinin oksidasyonunu içerir. Ayrıca domates, damar sertliği gibi damar hastalıklarının önlenmesine ve kanda yağ iyonu oluşumunun önlenmesine yardımcı olur.

Dolaşım sistemi nedir ne işe yarar?

Dolaşım sisteminin görevleri şunlardır:

- Vücut içerisinde bulunan tüm yapılara besin ve oksijeni götürmek başlıca görevidir.

- Diğer bir görevi ise vücuttaki yapı birimlerinde ortaya çıkan atık maddeleri ve karbondioksiti boşaltım sistemi organlarına taşımaktır.

Dolaşım sistemi hastalıkları

Koroner Arter Hastalığı

Ateroskleroz, Arteriyoskleroz ve Arteriyoloskleroz.

İnme.

Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon)

Kalp Yetmezliği.

Kardiyak Ritim Bozukluğu ve Taşikardi.

Kalp Kapağı Hastalıkları

Dolaşım sistemi bozukluğu belirtileri

Uyuşma.

Etkilenen bölgede soluk cilt.

Etkilenen kol veya bacakta nabız alamama.

Ağrı

Etkilenen bölgede vücut ısısında azalma.

Hangi organlar dolaşım sistemine aittir? Dolaşım sistemi organları

İnsan vücudunda dolaşım sistemi organları 3 başlık altında toplanır. Bunlar kalp, damar ve kandır.