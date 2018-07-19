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Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dün son bir haftanın en düşük değerini gören dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 4,8070 seviyesinde dengelendi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 09:37
Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dün dolara karşı değer kazanan dolar/TL 4,7675 ile son bir haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından günü önce kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 4,7933'ten tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan başlayan dolar/TL, saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,28 artışla 4,8070 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 5,5995'ten, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kazancıyla 6,2860'tan işlem görüyor.

ABD VE İGİLTERE TAKİP EDİLECEK

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı beklenti anketinin, yurt dışında ise ABD haftalık işsizlik başvuruları ile İngiltere'de perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,80 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşün ivmeleneceğini ve 4,75'in gündeme geleceğini söyleyen analistler, olası yükselişlerde 4,85 - 4,90 bandının izleneceğini dile getirdi.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 09:37
  1. dolar/TL
  2. döviz kurları
  3. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

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