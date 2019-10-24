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Dolar/TL güne 5.75'in üzerinde başladı!

Dün 5.78-5.81 aralığında hareket eden dolar/TL ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını açıklamasıyla gece saatlerinde 5.73'e geriledi. Yeni güne de 5.7584'ten başladı. Bugün piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) açıklayacağı faiz kararında olacak. Ağırlıklı beklenti politika faizinde 100 baz puanlık indirime gidilmesi yönünde...

24 Ekim 2019 Perşembe 08:14
Dolar/TL güne 5.75'in üzerinde başladı!

Dolar/TL dün güne 5.80 seviyesinden başlamış günün çoğunda 5.78-5.81 aralığında hareket etmişti. Günün genelinde kuru etkileyecek önemli bir haber veya veri akışı olmazken akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırdığını açıklamasıyla yönünü aşağı çevirdi. 

Trump'ın açıklaması öncesi 5.80 civarında olan dolar/TL gece saatlerinde 5.73'e kadar geriledi. Yeni güne ise 5.7584'ten başladı. Bugün de Suriye'ye yönelik açıklamalar ve gelişmeler kurda etkili olmaya devam edebilir ancak asıl olarak tüm gözler Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) saat 14.00'da vereceği kararda olacak. 

Barış Pınarı Harekatı'yla yükselen doların ateşinin son 1 haftadır sönmesi ve enflasyonun düşüş eğiliminde olması piyasanın Merkez'den bir faiz indirimi geleceğine yönelik beklentiyi artırdı. Gerçekleştirilen anketlerde en öne çıkan ekonomist beklentisi 100 baz puanlık indirim oldu. Ancak tahminler 50 ila 250 baz puanlık bir indirim arasında değişiyor. 

Merkez Bankası'nın beklentiye paralel bir indirime gitmesi, halihazırda fiyatlandığı için dolar/TL'de önemli bir harekete yol açmayabilir. Ancak beklentilerin çok üzerinde bir indirim gelmesi durumunda kur yönünü yukarı çevirebilir. 

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 08:14
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