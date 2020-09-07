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Ekonomi Dolar/TL, 7,45 seviyesinden işlem görüyor
Ekonomi

Dolar/TL, 7,45 seviyesinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-07 10:05:33 -
Dolar/TL, 7,45 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,4540'tan işlem görüyor.

Geçen hafta en düşük 7,3225, en yüksek 7,4622 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 1,4 değer kazancıyla cuma gününü 7,4359'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 7,4540'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 8,8180'den, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kaybıyla 9,8440'tan satılıyor.

Dolar endeksi, geçen hafta 91,7 ile Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından toparlanarak haftalık bazda yüzde 0,7 artışla 92,98'e çıktı. Avro/dolar paritesi, geçen hafta gördüğü 1,20 seviyelerinin ardından düzeltme hareketiyle şu dakikalarda 1,18'in üzerinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine nakit gerçekleşmeleri, yurt dışında Avro Bölgesi yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavrüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

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