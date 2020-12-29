  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Dolar/TL, 7,43 seviyelerinden işlem görüyor
Ekonomi

Dolar/TL, 7,43 seviyelerinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-29 11:04:59 -
Dolar/TL, 7,43 seviyelerinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 7,43 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en yüksek 7,5897 ve en düşük 7,4075 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,9 değer kaybıyla 7,4475'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 7,4280'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 9,0970'ten, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 10,0360'tan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,3 azalışla 90,08 seviyesinde dengeledi. Avro/dolar paritesi yükseliş eğilimini sürdürerek 1,2240'a çıktı.

Analistler, yurt içinde ve dışında veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederek, İngiltere ile Türkiye arasında imzalanacak Serbest Ticaret Anlaşması'na ilişkin gelişmelerin takip edileceğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Vatan haini"nden geri adım! Tepki çeken Bingür Sönmez tükürdüğünü yaladı: Espri yaptım

"Aşı yaptırmayanlar vatan haini" ifadesinden geri adım atan Bingür Sönmez, "Espri yaptım" ifadesiyle kendisini aklamaya çalıştı. Tepkilere r..
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu AK Parti'nin bir projesine daha çöktü
Gündem

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu AK Parti'nin bir projesine daha çöktü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da AK Parti'nin 2016'da yapımına başladığı ve 2019'da test sürüşlerini gerçekleştirdiği Eminönü-Eyüpsul..
Baran'dan çarpıcı derleme: Türkiye genelindeki üniversitelerde yaşanan iğrenç fuhuş olayları
Gündem

Baran'dan çarpıcı derleme: Türkiye genelindeki üniversitelerde yaşanan iğrenç fuhuş olayları

Baran Dergisi bu haftaki sayısında Türkiye genelindeki üniversitelerde yaşanan birbirinden iğrenç taciz ve fuhuş olaylarını derledi...
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay