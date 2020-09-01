Dolar/TL, 7,37 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, eylülün ilk gününe yükselişle başlamasının ardından 7,3670'ten işlem görüyor.

Geçen ay en düşük 6,8891, en yüksek 7,4174 seviyelerini gören dolar/TL, ağustos ayını bir önceki aya göre yüzde 5,4 değer kazancıyla 7,3505'ten tamamladı.

Dolar/TL, eylül ayının ilk gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 7,3670'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 artışla 8,8185'ten, sterlin/TL de yüzde 0,5 değer kazancıyla 9,8730'dan satılıyor.



Dolar endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 91,9 seviyelerinde seyrediyor. Avro/dolar paritesi, ağustosta yüzde 1,3 değer kazanarak yükseliş serisini üst üste 4. aya taşıdı ve 1,1999 ile Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.