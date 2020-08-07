Dolar/TL, 7,29 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,2910'dan işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,7 değer kazancıyla 7,2411'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de artışla başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 7,2910 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 8,6350'den, sterlin/TL yüzde 0,7 değer kazancıyla 9,5710'dan satılıyor.

Dolar endeksi, 93 seviyesinde yatay seyrederken, avro/dolar paritesi ise analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1,19 seviyesini üçüncü kez test etmesinin ardından 1,1840 seviyesine geriledi.

Analistler, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yeni teşvik paketinde anlaşma sağlanamaması ve ABD ile Çin arasında artan gerilimin piyasalar üzerinde baskıya neden olduğunu ifade etti.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yapılan açıklamaların, Kovid-19 salgını sonrası normalleşme adımlarının başladığına işaret ettiğini vurgulayan analistler, buna paralel fonlama maliyetlerinin de arttığını söyledi.

Analistler, ekonomi yönetiminin normalleşme adımları ile piyasalarda yeni bir dengelenme yaşanmasının beklenebileceğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak temmuz ayı istihdam raporunun takip edileceğini kaydetti.



