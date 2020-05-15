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Ekonomi

Dolar/TL 6,91 seviyesinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-05-15 10:59:19 -
Dolar/TL 6,91 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 6,9150'den işlem görüyor.

Dün 6,90-6,98 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,77 değer kaybıyla 6,9225'ten tamamladı.

Dolar/TL, 6 işlem günü süren düşüşünü bugüne taşıyarak 6,8996 seviyesine kadar geriledi ve saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 6,9150'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 7,4760'tan, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 8,4415'ten satılıyor.

Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 100,2 seviyesinde seyrediyor. Avro/dolar paritesi, dün analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 1,08'in hemen üzerinde 1,0810 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketi ve bütçe verileri, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, perakende satışlar, Avro Bölgesinde büyüme ve Almanya'da büyüme verilerinin takip edileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve karantina tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,90'ın altında kapanış olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını ve 6,85 ve 6,79 seviyelerinin gündeme geleceğini kaydetti.

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