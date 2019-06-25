Dolar/TL, 5,7990 seviyelerinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından düşüşe geçerek yüzde 0,18 azalışla 5,7990 seviyelerinde dengelendi.



Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasının etkisiyle dün 5,7105'e kadar gerileyen dolar/TL, ABD ile İran arasındaki gerilimin artması sonrası 5,8318'e kadar yükselirken, günü de yüzde 0,21 değer kaybıyla 5,8090'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne ise sınırlı yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,18 azalışla 5,7990 seviyelerinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,13 azalışla 6,6150, sterlin/TL ise yatay seyirle 7,4070 seviyelerinden işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1395, sterlin/dolar yüzde 0,23 yükselişle 1,2766, dolar endeksi ise yüzde 0,06 düşüşle 95,935 seviyesinde bulunuyor.



Analistler, ABD ile İran arasında yükselen gerilimin küresel risk iştahını olumsuz etkilediğini belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin yakından takip edileceğini bildirdi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğuna işaret eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in altında kalıcılık olması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini, 5,85'in ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.