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Dolar/TL 5,78 seviyelerinden işlem görüyor

27 Haziran 2019 Perşembe 09:53
Dolar/TL 5,78 seviyelerinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,7810 seviyelerinde dengelendi.

Dün 5,7525-5,8167 bandında hareket eden ve düşüşünü 3. güne taşıyan dolar/TL, günü yüzde 0,34 değer kaybıyla 5,7752'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne ise hafif alıcılı başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,11 yükselişle 5,7810 seviyelerinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,16 artışla 6,5735, sterlin/TL ise yüzde 0,06 düşüşle 7,3264 seviyelerinden işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi yüzde 0,14 değer kaybıyla 1,1355, sterlin/dolar yüzde 0,12 gerilemeyle 1,2674 ve dolar endeksi yüzde 0,19 artışla 96,372 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, G20 Liderler Zirvesi öncesi ABD-İran gerilimi ve Çin ile ticaret müzakereleri konularındaki haber akışının piyasalara yön vermeye devam ettiğini belirterek, bugün yoğun veri takviminin öne çıkacağını söyledi.

Bugün yurt içinde güven endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve Avro Bölgesi'nde güven endekslerinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar/TL için 5,75'in destek, 5,83'ün ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.


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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 09:53
  1. Dolar/TL
  2. Piyasalar

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