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Dolar/TL, 5,4810 seviyesinde işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla 5,4810 seviyesinde dengelendi.

20 Mart 2019 Çarşamba 09:46
Dolar/TL, 5,4810 seviyesinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,4810 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 5,4605-5,4884 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 değer kazancıyla 5,4764'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,08 artışla 5,4810'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,04 artışla 6,2205'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,06 değer kaybıyla 7,2620'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,04 artışla 1,1347, dolar endeksi yüzde 0,08 yükselişle 96,5 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD Merkez Bankası (Fed) ve Brezilya Merkez Bankasının (BCB) faiz kararının takip edileceğini belirtti.

Fed'in faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden analistler, Fed üyelerinin makroekonomik göstergeler ve faiz seviyesine ilişkin öngörüleri ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin önemli direnç seviyesi olduğunu, 5,4250'nin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 09:46
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