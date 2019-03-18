Dolar/TL, 5,4590 seviyesinde işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla 5,4590 seviyesinde dengelendi.

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 5,4590 seviyesinden alıcı buluyor. Geçen hafta boyunca 5,4275 - 5,4803 bandında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 5,4467'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,23 değer kazancıyla 5,4590'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 6,1935'ten, sterlin/TL de yüzde 0,28 değer kazancıyla 7,2580'den işlem görüyor. Avro/dolar paritesi yüzde 0,13 artışla 1,1340, dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 96,5 seviyesinde bulunuyor. Analistler, bugün yurt içinde şubat ayı konut satışları, yurt dışında Avro Bölgesi ocak ayı dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL 5,50'nin önemli direnç konumunda olduğunu, 5,4250'nin destek olarak takip edileceğini dile getirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.