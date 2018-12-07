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Dolar/TL, 5,3340 seviyesinde işlem görüyor

Güne düşüşle başlayan dolar/TL, 5,3340 seviyesinde bulunuyor

07 Aralık 2018 Cuma 09:44
Dolar/TL, 5,3340 seviyesinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,17 değer kaybıyla 5,3340 seviyesinde işlem görüyor.

Dün 5,4020'ye kadar yükselen dolar/TL, 5,3199'a kadar gerilemesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 5,3429'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,17 değer kaybıyla 5,3340 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,40 azalışla 6,0655'ten, sterlin/TL yüzde 0,26 düşüşle 6,8110'dan alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,11 azalışla 1,1370, dolar endeksi yüzde 0,08 artışla 96,88 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde kasım ayı bütçe dengesi, yurt dışında ABD'de açıklanacak kasım ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verisinin takip edileceğini belirtti.

Ticaret savaşına ilişkin ABD ve Çin yetkililerinden gelecek açıklamaların da döviz piyasalarında etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,30'un altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,10 seviyesinin gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 09:44
  1. Dolar/TL
  2. döviz
  3. Piyasalar

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