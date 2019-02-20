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Dolar/TL, 5,2930 seviyesinde işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla 5,2930 seviyesinde dengelendi

20 Şubat 2019 Çarşamba 09:50
Dolar/TL, 5,2930 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,2930 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 5,3226'ya kadar yükselen dolar/TL, küresel piyasalarda dolara olan talebin azalmasının etkisiyle 5,2834'e gerilemesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 değer kaybıyla 5,2837'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,18 artışla 5,2930'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,13 artışla 6,0040'tan, sterlin/TL yüzde 0,07 değer kazancıyla 6,9065'ten işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,12 artışla 1,1338, dolar endeksi yatay seyirle 96,57 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankasının (Fed) ocak ayı toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,3250'nin direnç, 5,2550'nin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 09:50
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