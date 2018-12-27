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Dolar/TL, 5,2890 seviyesinde işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla 5,2890 seviyesinden alıcı buluyor

27 Aralık 2018 Perşembe 10:01
Dolar/TL, 5,2890 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 5,2890 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün düşük işlem hacmi ve dalgalı bir seyrin izlendiği döviz piyasasında 5,2738-5,3138 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 değer kazancıyla 5,2824'ten tamamladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden almayı düşündüğü haberleri; Trump'ın danışmanı Kevin Hassett'in "Fed Başkanı Powell'ın görevden alınmasının söz konusu olmadığı" şeklindeki açıklamasıyla yalanlandı.

Hem Hassett'in açıklamaları hem de ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret savaşı müzakerelerinin yeni yılda ivme kazanabileceği haberleri küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,12 artarak 5,2890 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 artışla 6,0320'den, sterlin/TL de yüzde 0,5 değer kazancıyla 6,7050'den satılıyor.

Analistler, yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,2400 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu belirten analistler, 5,3400 ve 5,3870 seviyesinin direnç olarak izleneceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 10:01
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