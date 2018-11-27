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Dolar/TL, 5,23'ün altında işlem görüyor

27 Kasım 2018 Salı 10:49
Dolar/TL, 5,23'ün altında işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,46 azalışla 5,2280 seviyesinde işlem görüyor.

TL, ayın başından bu yana gelişen ülke para birimleri arasında dolara karşı en iyi performans gösteren para birimi olarak pozitif ayrışmasını sürdürüyor.

Dün dolar/TL, 5,2210 ile 8 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesinin görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,62 değer kaybıyla 5,2520'den tamamladı.

Dolar/TL, dünkü düşüşünü bugüne de taşıyarak 5,2264'e kadar geriledi ve saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,46 azalışla 5,2280 seviyesinden alıcı buluyor.

Avro/TL de 5,9230 ile 6 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda 5,93 sınırında işlem görüyor.

Sterlin/TL ise yüzde 0,75 azalışla 6,6820, dolar endeksi yüzde 0,10 artışla 97,17 ve avro/TL paritesi yatay bir seyirle 1,1330 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, TL'nin, kasım ayı başından bu yana dolar karşısında yüzde 7'ye yakın değer kazancıyla en iyi performans gösteren gelişen ülke para birimi olduğunu vurguladı.

Dolar/TL'de teknik açıdan 5,20 desteğinin kırılması durumunda 5,10 ve 5,00 seviyelerinin kısa vadede görülebileceğini ifade eden analistler, olası yükselişlerde ise 5,35'in direnç konumunda takip edileceğini bildirdi.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmaları ve Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimin izleneceğini kaydetti.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 10:49
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