  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Dolarları apar topar satma kararı aldılar! Yatırımcıları yakından ilgilendiriyor
Ekonomi

Dolarları apar topar satma kararı aldılar! Yatırımcıları yakından ilgilendiriyor

ABD Merkez Bankası faiz politikasında yeni aşamaya geçti. 440 milyar dolar büyüklüğünde varlığı yöneten M&G Investment'in de olduğu bazı yatırım firmaları dolarlarını eritme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 16:23:00 -
Dolarları apar topar satma kararı aldılar! Yatırımcıları yakından ilgilendiriyor

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı belli oldu. Kasım ayı toplantısı sonrası Fed faizleri art arda dördüncü kez 75 baz puan artırdı. Faiz yaklaşık 15 yılın zirvesine yükselirken, faiz karar metnindeki ifadeler ile aralarında 440 milyar dolar büyüklüğünde varlığı yöneten M&G Investment'in de olduğu bazı yatırım firmaları dolar satmaya başladı. Dolar satışının nedeni olarak Fed'in faiz patikasında ikinci aşamaya geçtiği düşüncesi yer alıyor. İşte detaylar...

Fed'in son toplantısı sonrası ABD'de faiz oranları için daha yüksek bir zirve noktasının sinyallerinin verildiği değerlendirilirken en az bir yatırımcı mevcut noktadan itibaren Merkez Bankası'nın sıkılaştırmada daha temkinli olmasını beklediğini belirtti.

M&G Investments dolarda uzun pozisyonlarını azaltarak Fed'in faiz artış döngüsünde "ikinci aşamaya" girdiğini öngördü. Yeni süreç, Fed'in son faiz artışlarının ve para politikasının ekonomik aktivite üzerindeki gecikmeli etkilerinin dikkate alınmasını öngörüyor.

"Dolar riskimizi azaltıyoruz"

M&G Investments Yatırım Direktörü Pierre Chartres konuyla ilgili, "Fed, verilere bağımlı ve enflasyonla mücadele konusunda kararlı olsa da gelecekte faiz oranlarında daha fazla temkinli davranması muhtemel. Döviz riski alan fonlar için dolar riskimizi azaltıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fed'in faiz oranlarını agresif bir şekilde yükseltmesiyle dolar bu yıl kayda değer bir yükseliş yaşasa da yatırımcıların ABD'nin para politikasını anlamaya çalışmasıyla ne yöne ilerleyeceğine dair görünüm belirsizleşmeye başladı.

Fed Başkanı Jerome Powell, Çarşamba günü yetkililerin politikanın gecikmeli etkisini izlediğini söyleyerek piyasaları alt üst etmiş ancak hemen ardından sıkılaştırma döngüsünü durdurmayı düşünmek için "çok erken" olduğunu eklemişti.

10 büyük para birimine karşı değer kaybetti

Dolar 10 büyük para birimine karşı değer kaybetti. Çarşamba günü açıklanan faiz kararından önce TD Securities stratejistleri doların faiz artışlarına duyarlılığının azaldığını belirtirken National Australia Bank ABD doları üzerinde etkili olacak faktörün Fed'in faiz aralığından tepenin nerede görüleceğinden ziyade faiz artış hızı ve patikanın kendisinin etkili olacağını vurguladı.

Yaklaşık 440 milyar dolarlık varlığı yöneten M&G, tahvil getirileri arttıkça portföylere ABD tahvilleri de eklemeye başlamıştı. Chartres izledikleri stratejiyle ilgili, ABD tahvil getirilerinin buradan daha yukarı çıkma ihtimali olsa da, "para politikasında zaten gerçekleşmiş olan ayarlamalar göz önüne alındığında, tablo şimdi daha dengeli görünüyor" dedi.

Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Ekonomi

Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Asya ülkesi ‘Türkiye ile çalışmak istiyoruz’ diyerek duyurdu: 100 milyar doları aşabilir
Asya ülkesi ‘Türkiye ile çalışmak istiyoruz’ diyerek duyurdu: 100 milyar doları aşabilir

Ekonomi

Asya ülkesi ‘Türkiye ile çalışmak istiyoruz’ diyerek duyurdu: 100 milyar doları aşabilir

Altın ve dolar için geri sayım başladı!
Altın ve dolar için geri sayım başladı!

Ekonomi

Altın ve dolar için geri sayım başladı!

O ilimizde neler oluyor? 45 günde 50 milyon dolar yandı
O ilimizde neler oluyor? 45 günde 50 milyon dolar yandı

Gündem

O ilimizde neler oluyor? 45 günde 50 milyon dolar yandı

Ekonomist Ramazan Kurtoğlu'ndan olay dolar tahmini: Dolar fetvasına itibar etmeyin
Ekonomist Ramazan Kurtoğlu'ndan olay dolar tahmini: Dolar fetvasına itibar etmeyin

Ekonomi

Ekonomist Ramazan Kurtoğlu'ndan olay dolar tahmini: Dolar fetvasına itibar etmeyin

Çin'den dolara bir darbe daha
Çin'den dolara bir darbe daha

Dünya

Çin'den dolara bir darbe daha

FED beklenen faiz kararını açıkladı! Dolar ve altın ne olacak?
FED beklenen faiz kararını açıkladı! Dolar ve altın ne olacak?

Ekonomi

FED beklenen faiz kararını açıkladı! Dolar ve altın ne olacak?

‘Dolar 50 lira olacak’ diyen isim yine fena uçtu! Asgari ücret için rekor tahmin... Duyanlar şok olacak
‘Dolar 50 lira olacak’ diyen isim yine fena uçtu! Asgari ücret için rekor tahmin... Duyanlar şok olacak

Ekonomi

‘Dolar 50 lira olacak’ diyen isim yine fena uçtu! Asgari ücret için rekor tahmin... Duyanlar şok olacak

Brent petrol 95 dolar oldu
Brent petrol 95 dolar oldu

Ekonomi

Brent petrol 95 dolar oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23