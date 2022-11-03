Dolarları apar topar satma kararı aldılar! Yatırımcıları yakından ilgilendiriyor

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı belli oldu. Kasım ayı toplantısı sonrası Fed faizleri art arda dördüncü kez 75 baz puan artırdı. Faiz yaklaşık 15 yılın zirvesine yükselirken, faiz karar metnindeki ifadeler ile aralarında 440 milyar dolar büyüklüğünde varlığı yöneten M&G Investment'in de olduğu bazı yatırım firmaları dolar satmaya başladı. Dolar satışının nedeni olarak Fed'in faiz patikasında ikinci aşamaya geçtiği düşüncesi yer alıyor. İşte detaylar...

Fed'in son toplantısı sonrası ABD'de faiz oranları için daha yüksek bir zirve noktasının sinyallerinin verildiği değerlendirilirken en az bir yatırımcı mevcut noktadan itibaren Merkez Bankası'nın sıkılaştırmada daha temkinli olmasını beklediğini belirtti.

M&G Investments dolarda uzun pozisyonlarını azaltarak Fed'in faiz artış döngüsünde "ikinci aşamaya" girdiğini öngördü. Yeni süreç, Fed'in son faiz artışlarının ve para politikasının ekonomik aktivite üzerindeki gecikmeli etkilerinin dikkate alınmasını öngörüyor.

"Dolar riskimizi azaltıyoruz"

M&G Investments Yatırım Direktörü Pierre Chartres konuyla ilgili, "Fed, verilere bağımlı ve enflasyonla mücadele konusunda kararlı olsa da gelecekte faiz oranlarında daha fazla temkinli davranması muhtemel. Döviz riski alan fonlar için dolar riskimizi azaltıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fed'in faiz oranlarını agresif bir şekilde yükseltmesiyle dolar bu yıl kayda değer bir yükseliş yaşasa da yatırımcıların ABD'nin para politikasını anlamaya çalışmasıyla ne yöne ilerleyeceğine dair görünüm belirsizleşmeye başladı.

Fed Başkanı Jerome Powell, Çarşamba günü yetkililerin politikanın gecikmeli etkisini izlediğini söyleyerek piyasaları alt üst etmiş ancak hemen ardından sıkılaştırma döngüsünü durdurmayı düşünmek için "çok erken" olduğunu eklemişti.

10 büyük para birimine karşı değer kaybetti

Dolar 10 büyük para birimine karşı değer kaybetti. Çarşamba günü açıklanan faiz kararından önce TD Securities stratejistleri doların faiz artışlarına duyarlılığının azaldığını belirtirken National Australia Bank ABD doları üzerinde etkili olacak faktörün Fed'in faiz aralığından tepenin nerede görüleceğinden ziyade faiz artış hızı ve patikanın kendisinin etkili olacağını vurguladı.

Yaklaşık 440 milyar dolarlık varlığı yöneten M&G, tahvil getirileri arttıkça portföylere ABD tahvilleri de eklemeye başlamıştı. Chartres izledikleri stratejiyle ilgili, ABD tahvil getirilerinin buradan daha yukarı çıkma ihtimali olsa da, "para politikasında zaten gerçekleşmiş olan ayarlamalar göz önüne alındığında, tablo şimdi daha dengeli görünüyor" dedi.