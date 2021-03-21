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Ekonomi Dolarla ilgili kritik uyarı: Ekonomi değil siyasi
Ekonomi

Dolarla ilgili kritik uyarı: Ekonomi değil siyasi

Finans analisti İslam Memiş, dolardaki hareketliliğin ardından kritik bir uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 23:51:00 - 2021-03-21 23:52:56
Dolarla ilgili kritik uyarı: Ekonomi değil siyasi

Asya borsalarının erken saatlerde açılması ile dolar kuru fiyatları da merak edilmeye başlandı. Bloomberg'in haberine göre, saat 23.23 itibariyle Asya borsalarında dolar kurunun 8.25 TL'den işlem gördüğü bildirildi.

Finans analisti İslam Memiş, dolardaki hareketliliğin ardından kritik bir ikazda bulundu.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yapan Memiş, ''Olay ekonomi değil siyasi, panik yapmadan bekle gör ve sakin ol. Karşı taarruzun nedeni Sorun iletişim. Yeni perde arkasından mücadelenin millet ile paylaşılmaması. 08:30'dan itiabaren iletişim kanalları hızlı olmalı" uyarısında bulundu.

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