Doların çakılacağını bilen Necmettin Batırel’den dikkat çeken iddia: O tarihte düşürülebilir

BBN Türk TV’de Tarkan Kaleli’nin konuğu olan Ekonomist Necmettin Batırel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararını değerlendirdi. Faizin Haziran ayında düşürülebileceğini söyleyen Batırel, Türkiye’nin önünde büyük fırsatların olduğunu ifade etti.

Enflasyondaki yükseliş devam ederken fiyat artışlarının insanlar üzerindeki etkisini değerlendiren Ekonomist Necmettin Batırel ‘İnsanlar herkes fiyatların artışını bekler hale geldi. Daha doğrusu insanlar anormal karşılamıyor. Eskiden fiyatlar arttığı zaman ‘olur mu bu fiyat’ falan denilirdi. Şimdi bakıyorum ben alışveriş merkezlerine gidiyorum. Fiyatlar yüksek ama alıyorlar ya.’ dedi.

"Fiyat artışları vatandaşı etkilemiyor" dedi

Tarkan Kaleli’nin ‘Vatandaş, ertesi gün fiyatların daha fazla yükselmesi ihtimaline karşı kendini mi koruyor?’ sorusu üzerine Batırel, ‘Yani hayır, kendini koruyor değil de yani öyle kötü bir alışkanlığa kavuştuk ki şu anda fiyatların artışı artık bizi rahatsız etmiyor.' ifadelerini kullandı.

Asgari ücrete yapılan %50 zammın gelir seviyesini arttırdığını söyleyen Batırel, ‘İnsanların geliri arttı yani eskisi gibi değil. Biliyorsunuz asgari ücrete %50 zam yapıldı. Otomatik olarak fiyatlar %50 arttı yani. İnsanların alım gücü en olumsuz etkileyen gelişmelerden bir tanesi bu.’ dedi.