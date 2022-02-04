  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Doların çakılacağını bilen Necmettin Batırel bu kez isyan etti: Neden böyle oluyor anlamıyorum
Ekonomi

Doların çakılacağını bilen Necmettin Batırel bu kez isyan etti: Neden böyle oluyor anlamıyorum

Ekonomist Necmettin Batırel, market ve pazarlarda en çok yaz sebzelerinin fiyatının arttığını ve talep gösterilmemesi halinde satış fiyatlarının gerileyeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 10:43:00 -
Doların çakılacağını bilen Necmettin Batırel bu kez isyan etti: Neden böyle oluyor anlamıyorum

Ekonomist Necmettin Batırel, BBN Türk kanalında önemli açıklamalarda bulundu.

Necmettin Batırel, Şubat ayı içerisinde Türkiye'ye önemli bir döviz girişinin olacağını belirterek, "Şubat ayında Erdoğan BAE, sonra Suudi Arabistan'a gidecek. Yine BAE'nin Türkiye'deki varlıklara ortak olma düşüncesi var. Bu da büyük bir dövizin ülkemize girişi demektir.." dedi.

Mandalina ve portakal fiyatlarına isyan etti

Sebze ve meyve fiyatlarındaki artışın yaz dönemlerine ait yiyeceklerde yaşandığını ancak mandalina ve portakal fiyatlarındaki artışa anlam veremediğini ifade eden Batırel, "Sebze ve gıda fiyatlarındaki artışa bak Allahını seversen. Patlıcan  20 lira, dolmalık biber 25 lira, çalı fasulye 23 lira olmuş. Bunların hepis yaz sebzesidir. Kışın üretilen birçok sebze var. Pahalı olur tabii ki. Bizim zamanımızda kimse kışın domates almazdı. Şu yediğin domatesin tadı mı var? Yeme yani. Fiyatı belirleyen az ve taleptir. Ama siz talepte bekleneni göstermezseniz fiyat da düşer. Mesela portakal 5 lira, mandalina 10 lira... Neden bu kadar pahalı satılıyor. Marketlerdeki fiyatlar aşırı yükseltmiş durumda. Fiyatı beğenmiyorsanız almayın. Marketlerde o zaman fiyatları düşürür" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay