Doların çakılacağını bilen Necmettin Batırel bu kez isyan etti: Neden böyle oluyor anlamıyorum

Ekonomist Necmettin Batırel, BBN Türk kanalında önemli açıklamalarda bulundu.

Necmettin Batırel, Şubat ayı içerisinde Türkiye'ye önemli bir döviz girişinin olacağını belirterek, "Şubat ayında Erdoğan BAE, sonra Suudi Arabistan'a gidecek. Yine BAE'nin Türkiye'deki varlıklara ortak olma düşüncesi var. Bu da büyük bir dövizin ülkemize girişi demektir.." dedi.

Mandalina ve portakal fiyatlarına isyan etti

Sebze ve meyve fiyatlarındaki artışın yaz dönemlerine ait yiyeceklerde yaşandığını ancak mandalina ve portakal fiyatlarındaki artışa anlam veremediğini ifade eden Batırel, "Sebze ve gıda fiyatlarındaki artışa bak Allahını seversen. Patlıcan 20 lira, dolmalık biber 25 lira, çalı fasulye 23 lira olmuş. Bunların hepis yaz sebzesidir. Kışın üretilen birçok sebze var. Pahalı olur tabii ki. Bizim zamanımızda kimse kışın domates almazdı. Şu yediğin domatesin tadı mı var? Yeme yani. Fiyatı belirleyen az ve taleptir. Ama siz talepte bekleneni göstermezseniz fiyat da düşer. Mesela portakal 5 lira, mandalina 10 lira... Neden bu kadar pahalı satılıyor. Marketlerdeki fiyatlar aşırı yükseltmiş durumda. Fiyatı beğenmiyorsanız almayın. Marketlerde o zaman fiyatları düşürür" dedi.