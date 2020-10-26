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Ekonomi Doların ateşi yükseldi! 8 lirayı aştı
Ekonomi

Doların ateşi yükseldi! 8 lirayı aştı

Haftaya 7.98 lirayla başlayan doların ateşi yükseldi. Dolar 8 lirayı aşarak şu saat itibariyle 8,04 TL'ye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 10:47:00 - 2020-10-26 11:20:47
Doların ateşi yükseldi! 8 lirayı aştı

Türk Lirası dolar karşısında yeni haftaya düşüşle başladı.

Küresel piyasalarda dolar ABD seçimlerinden önce yatırımcıların teşvik paketinin geçmesine yönelik beklentilerinin gerilemesi ve artan koronavirüs vakalarıyla değerlenirken, Türk Lirası karşısında da yükseliş kaydetti.

Dolar/TL sabah saatlerinde 8 seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Dolar/TL kuru geçen hafta TCMB'nin piyasa beklentilerinin aksine politika faizini yüzde 10,25'te sabit tutmasının ardından 7,97 seviyelerinin üzerini test etmişti.

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