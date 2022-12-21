Doları olanlar dikkat! İslam Memiş az önce 'son çıkış' diyerek duyurdu: Dolar o rakama düşecek
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar kurunda bir gerileme yaşanacağını açıkladı. Memiş'e göre, dolarda 16 lira seviyeleri görülebilir
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2023 tahminlerini kamuoyu ile paylaştı.
Tv100'deki köşesinden değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş'e göre, dolar düşecek.
İşte Memiş'in dolara ilişkin o açıklamaları:
Dolar/TL kurunda yıl sonu beklentisi 20-21 lira aralığı idi.
Ancak bu seviyeden uzak bir yıl sonu kapanışı yapacak.
Çünkü kontrol sistemin eline geçti, serbest piyasa koşulları da gerçekleşmemiş oldu.
Bir yıldır belli bir direnci kıramayan dolar/TL kuru, içerde yatırımcısının beklentisini karşılamadı.
2022 yılına 13,25 liradan başlayan dolar/TL kuru, bugün 18,66 lira.
Serbest piyasalarda ise 18,77 lira.
Bence dolar tarafında bugünler son çıkış.
Kademeli geri çekilmelerde 16,50-16,30-16,10 seviyelerini takip edeceğim.
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