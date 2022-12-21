  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Doları olanlar dikkat! İslam Memiş az önce 'son çıkış' diyerek duyurdu: Dolar o rakama düşecek
Ekonomi

Doları olanlar dikkat! İslam Memiş az önce 'son çıkış' diyerek duyurdu: Dolar o rakama düşecek

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar kurunda bir gerileme yaşanacağını açıkladı. Memiş'e göre, dolarda 16 lira seviyeleri görülebilir

Yeniakit Publisher
2022-12-21 10:08:00 -
Doları olanlar dikkat! İslam Memiş az önce 'son çıkış' diyerek duyurdu: Dolar o rakama düşecek

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2023 tahminlerini kamuoyu ile paylaştı.

Tv100'deki köşesinden değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş'e göre, dolar düşecek.

İşte Memiş'in dolara ilişkin o açıklamaları:

Dolar/TL kurunda yıl sonu beklentisi 20-21 lira aralığı idi.

Ancak bu seviyeden uzak bir yıl sonu kapanışı yapacak.

Çünkü kontrol sistemin eline geçti, serbest piyasa koşulları da gerçekleşmemiş oldu.

Bir yıldır belli bir direnci kıramayan dolar/TL kuru, içerde yatırımcısının beklentisini karşılamadı.

2022 yılına 13,25 liradan başlayan dolar/TL kuru, bugün 18,66 lira.

Serbest piyasalarda ise 18,77 lira.

Bence dolar tarafında bugünler son çıkış.

Kademeli geri çekilmelerde 16,50-16,30-16,10 seviyelerini takip edeceğim.

Ne altın ne dolar! İslam Memiş son tahminini güncelledi: Dolarınızı bozdurup hemen onu alın
Ne altın ne dolar! İslam Memiş son tahminini güncelledi: Dolarınızı bozdurup hemen onu alın

Ekonomi

Ne altın ne dolar! İslam Memiş son tahminini güncelledi: Dolarınızı bozdurup hemen onu alın

İslam Memiş'ten dolar kuru için 10 lira duyurusu! Resmen tarih verdi
İslam Memiş'ten dolar kuru için 10 lira duyurusu! Resmen tarih verdi

Ekonomi

İslam Memiş'ten dolar kuru için 10 lira duyurusu! Resmen tarih verdi

İslam Memiş ‘hayırlı olsun’ diyerek duyurmuştu! Darphane tarihi altın adımını attı
İslam Memiş ‘hayırlı olsun’ diyerek duyurmuştu! Darphane tarihi altın adımını attı

Ekonomi

İslam Memiş ‘hayırlı olsun’ diyerek duyurmuştu! Darphane tarihi altın adımını attı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 'Bakandan bilgi aldım' dedi! Türkiye'ye müjdeyi verdi
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 'Bakandan bilgi aldım' dedi! Türkiye'ye müjdeyi verdi

Ekonomi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 'Bakandan bilgi aldım' dedi! Türkiye'ye müjdeyi verdi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş duyurdu: 70 lira birden artacak
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş duyurdu: 70 lira birden artacak

Ekonomi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş duyurdu: 70 lira birden artacak

İslam Memiş'ten asgari ücret zammıyla ilgili bomba iddia
İslam Memiş'ten asgari ücret zammıyla ilgili bomba iddia

Ekonomi

İslam Memiş'ten asgari ücret zammıyla ilgili bomba iddia

Altın için 1450 lira tahmini tutmayan İslam Memiş sebebini açıkladı! Yeni tahminini ise Türkiye'ye ilan etti
Altın için 1450 lira tahmini tutmayan İslam Memiş sebebini açıkladı! Yeni tahminini ise Türkiye'ye ilan etti

Ekonomi

Altın için 1450 lira tahmini tutmayan İslam Memiş sebebini açıkladı! Yeni tahminini ise Türkiye'ye ilan etti

İslam Memiş ‘umulmadık şeyler oluyor’ dedi! Altından daha fazla kazandıran yatırım aracını açıkladı
İslam Memiş ‘umulmadık şeyler oluyor’ dedi! Altından daha fazla kazandıran yatırım aracını açıkladı

Ekonomi

İslam Memiş ‘umulmadık şeyler oluyor’ dedi! Altından daha fazla kazandıran yatırım aracını açıkladı

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

az bilen az konuşan

siz yorum yapmayın..

ragip

Bu haberler Doviz alma zamanının çok yaklaştığını bizlere gösteriyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23