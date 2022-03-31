Doları olanlar dikkat! IMF dünyayı şok eden uyarıyı yaptı

IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath Rusya’ya uygulanan finansal yaptırımların ABD dolarının hakim rezerv para konumunun yavaş yavaş yok olması tehdidi oluşturduğunu bildirdi.

Gopinath Financial Times’a verdiği mülakatta “dolar bu ortamda da önemli kürese para birimi konumunu korur ancak bu konumun giderek azalması çok olası. Bazı ülkeler şimdiden farklı para birimleriyle ticaret için müzakereler yapıyor” değerlendirmesini yaptı. Gopinath diğer para birimlerinin küresel ticarette kullanımının Merkez Bankalarının rezervlerinde de çeşitliliğe yol açacağını belirtti.

Gopinath ayrıca Ukrayna’daki savaşın kripto para ve Merkez Bankalarının dijital para birimleri gibi dijital finansın kullanımını artıracağını dile getirdi.