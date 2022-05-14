  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Doları olanlar dikkat! Ekonomist Artuğ Çetin uyardı... Bu açıklama sonrası dövizciye koşacaksınız
Ekonomi

Doları olanlar dikkat! Ekonomist Artuğ Çetin uyardı... Bu açıklama sonrası dövizciye koşacaksınız

Ekonomist Artuğ Çetin, doların yakın zamanda birçok para birimine karşı yüksek oranda değer kaybedeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 11:55:00 -
Doları olanlar dikkat! Ekonomist Artuğ Çetin uyardı... Bu açıklama sonrası dövizciye koşacaksınız

Ekonomist Artuğ Çetin, doların yakın zamanda küresel para birimi olmaktan çıkacağını söyledi.

İlkay Buharalı'nın Youtube kanalına konuk olan Artuğ Çetin, dolara yatırım yapanlara kritik uyarılarda bulundu.

Artuğ Çetin yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki 8-10 yıl sonra dolar büyük değer kaybedecek. Dolar, İsviçre Frangı başta olmak üzere birçok para birimine karşı yüzde 40 oranında değer kaybedecek. Ben kısa vadeli analizler yapmayı sevmem. Ben trend yorumu yapıyorum. Kısa vadeli onu alın, bunu alın, demeyiz. Sonuçta büyük bir değişimin arifesindeyiz. Parasal reform için ne lazım? Yüksek bir devlet borçluluğu lazım, dış etkiler lazım. Savaş ve halk ayaklanmaları, oluyor mu oluyor. Büyümeyen ve küçülen ekonomilerde enflasyon var. Dünyada her yerde kriz var. İnsanlar bir şey almak istemiyor" dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay