Doları olanlar dikkat! Ekonomist Artuğ Çetin uyardı... Bu açıklama sonrası dövizciye koşacaksınız

Ekonomist Artuğ Çetin, doların yakın zamanda küresel para birimi olmaktan çıkacağını söyledi.

İlkay Buharalı'nın Youtube kanalına konuk olan Artuğ Çetin, dolara yatırım yapanlara kritik uyarılarda bulundu.

Artuğ Çetin yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki 8-10 yıl sonra dolar büyük değer kaybedecek. Dolar, İsviçre Frangı başta olmak üzere birçok para birimine karşı yüzde 40 oranında değer kaybedecek. Ben kısa vadeli analizler yapmayı sevmem. Ben trend yorumu yapıyorum. Kısa vadeli onu alın, bunu alın, demeyiz. Sonuçta büyük bir değişimin arifesindeyiz. Parasal reform için ne lazım? Yüksek bir devlet borçluluğu lazım, dış etkiler lazım. Savaş ve halk ayaklanmaları, oluyor mu oluyor. Büyümeyen ve küçülen ekonomilerde enflasyon var. Dünyada her yerde kriz var. İnsanlar bir şey almak istemiyor" dedi.