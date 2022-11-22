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Ekonomi Doları olanlar dikkat! 6 dev banka ve kurum dolar tahminini duyurdu: Tüm piyasa ters düz olabilir
Ekonomi

Doları olanlar dikkat! 6 dev banka ve kurum dolar tahminini duyurdu: Tüm piyasa ters düz olabilir

Dolar endeksi son dönemde düşmeye devam ediyor. Bu konuyu değerlendiren ABD’li dev banka ve kurumlardan flaş dolar tahmini geldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 12:18:00 -
Doları olanlar dikkat! 6 dev banka ve kurum dolar tahminini duyurdu: Tüm piyasa ters düz olabilir

“Dolar ne olur?” sorusu birçok yatırımcının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Yurt içinde dolar/TL kuru18,60-18,62 seviyelerinde hareket ederken endeks tarafında daha hareketli günler yaşanıyor. Eylül ayının son haftasında 114,778 düzeylerine kadar yükselen dolar endeksi pazartesi itibariyle yüzde 5’in üzerinde düşerek 106,894 düzeyine kadar geriledi. ABD’de enflasyonun nihayet yavaşlamaya başladığına ilişkin işaretler ve konut ve imalat sektörlerinde yaşanan sorunların Fed’in faiz artışlarını yavaşlatacağı görüşü dolarda görülen zayıflığın en önemli etkenleri.

Macquire’dan stratejist Thierry Wizman “Her veri ABD’de dezenflasyon ve ABD ekonomisinin 2023’ün ilk çeyreğinde yavaşlayacağına işaret ediyor. Bu zayıf dolar hikâyesi için önemli bir temel oluşturuyor” değerlendirmesini yapıyor. Şimdi ise yatırımcılar yarın akşam yayınlanacak ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarında bankanın faizleri ne düzeye kadar ve ne hızda yükseltmeyi planladığına dair bir ipucu bulmaya odaklanacak.

Dev kurumlardan dolar tahmini

HSCB döviz stratejistleri geçtiğimiz hafta yayınladıkları müşteri notunda “dolarda zirve görüldü” diyerek son bir yıldaki güçlü rallinin Fed’in faiz artışlarında sona gelinmesiyle 2023’te terse dönmesini beklediklerini belirttiler.

Societe Generale’den Baş Foreks Stratejisti Kit Juckes ise hafta başında dolarda yaşanan yükselişin önemli bir değişiklik olmadığı görüşünde ve “Bu son ralli son dönemdeki zayıflıktan kaynaklanıyor, herhangi bir şeyin değiştiğine dair bir işaret değil” diyor.

Goldman Sachs da bu yıl ilk kez portföylerde dolar ağırlığının azaltılması yönünde bir değerlendirme yayımladı. Bu zayıflığın sürmesi için Fed’in sıkılaşmasında zirve görülmesi veya bir dönüş olması gerektiğini de ekleyen banka “Beklenenden daha düşük ABD enflasyon verisi Fed’in yavaşlayacağı ihtimalini güçlendiriyor ve Çin’in 2023’te yeniden açılacağı beklentisi küresel büyüme görünümünü destekler. Risk iştahının arttığı bu dönemde bu yıl ilk kez ağırlıklı dolar portföylerinde doların azaltılması gerektiği görüşündeyiz” değerlendirmesi yapıyor.

'Enflasyon sürprizleri doları tekrar güçlendirebilir'

Dolar piyasalardaki “Fed frene basacak” beklentisiyle bir zayıflık görülse de yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 11 yükselmiş durumda. Ancak doların altın günlerinin sona geldiği görüşüne katılmayan önemli kuruluşlar da var. ABD’li yatırım bankası Wells Fargo, doların güçleneceği görüşündeki kurumlar arasında.

Ayrıca Çin’de 6 ay sonra ilk kez COVID-19 kaynaklı can kaybı yaşanması hızlı bir şekilde küresel piyasaları tedirgin ederek dolar endeksinin haftaya güçlü başlamasıyla sonuçlandı. Başkent Pekin’de tedbirler yeniden sıkılaştırılmış durumda ve vatandaşların her 24 saatte bir test olması gerekiyor. Bu gelişmeler yeni haftada hisse senetlerinin ve petrolün düşüşle başlangıç yapmasıyla sonuçlandı. Convera analistleri de dolarda zirve görüldüğünü söylemek için henüz erken olduğu görüşünde: “Dolarda zirve görüldü demek için erken çünkü Fed faiz artışlarına devam etmeyi öngörüyor.”

Piyasaları terse çevirebilir

Vadeli işlem piyasalarında yatırımcılar Fed faizlerinin mayıs ayında yüzde 5 ile zirve yapacağı fiyatlanıyor. Bank of America’dan G10 para birimleri strateji direktörü Athanasios Vamvakidis de dolardaki düşüşün piyasaların aşırı iyimserliğinden geldiği görüşünde ve, “Fed yetkililerinin açıklamaları henüz işlerinin tamamlanmadığını çok net şekilde belirtiyor” diyor. Enflasyon zirve yapmış olsa bile düşüşünün dalgalı bir seyirle olabileceği görüşündeki Vamvakidis “ABD enflasyon verilerinde yukarı yönlü küçük bir sürpriz bile kolayca tüm para piyasası hareketlerini ters yöne çevirebilir” diyor. (EKONOMİM)

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