Doları olanlar bir es verin! İngiliz Bankadan çarpıcı tahmin öngörüsü: Piyasalar dolarla dolacak, yağacak

Barclays analistlerine göre halihazırda ciddi fon girişi yaşanan, repo ve bono gibi devlet menkul kıymetlerine yatırım yapan para piyasası fonlarına gelecek yıl 1,5 trilyon dolar giriş olacak.

İngiliz bankası analistlerine göre bankacılıktaki güven krizi sonrası kredi riski bulunmayan para piyasalarına fon akışı büyük boyutta devam edecek. Mart ayındaki banka krizi ve güvenli para piyasası fonlarındaki yüksek faizler yatırımcıların risk iştahını azaltıyor. Barclays, 1,5 trilyon dolarlık yatırımcı varlığının bu güvenli limanlara park etmek için beklediğini açıkladı.

İngiliz Bankadan çarpıcı tahmin! Piyasalara dolar yağacak

Barclays tahminlerine göre halihazırda ciddi fon girişi yaşanan, repo ve bono gibi devlet menkul kıymetlerine yatırım yapan para piyasası fonlarına gelecek yılda 1,5 trilyon dolar giriş yaşanacak.

Barclays’in para piyasaları stratejisti Joseph Abate yayımladığı notta, “Para piyasası fonlarına net girişlerin keskin bir şekilde artmasını bekliyoruz. Banka çöküşlerine ilişkin endişeler ortadan kaybolmaya başlamış gözükse de mevduat tabanına yönelik riskler dikkat çekiyor. Kurumsal yatırımcılar 250 bin dolar üzeri mevduatları için aldıkları risklerin yeterince tazmin edilmediğini fark ettiler” değerlendirmesini yaptı.

ABD’de bazı bölgesel bankaların çökmesinin ardından mevduat sigorta fonunun 250 bin dolara kadar olan mevduatları sigortalaması eleştirilmişti. Mevduatlar üzerinden taşınan bu risk para piyasası fonlarına son dönemde ciddi bir girişi tetiklemişti.

Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre: Tüm para piyasası fonlarında park edilen paranın miktarı geçtiğimiz 29 Mart itibarıyla 5,2 trilyon dolar ile rekor seviyeye yükselmişti. Piyasa önderleri bu durumun dolar kurunda özellikle fiyatlarda yükseleceği, etkileyeceği yönde açıklamaları peş peşe yapıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle dolar kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz kurlarını araştırıyor. Peki, dolar ne kadar oldu? 6 Nisan Perşembe 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 19,2535 (Alış) - 19,2614 (Satış)

EURO: 21,0171 (Alış) - 21,0528 (Satış)

STERLİN: 23,8467 (Alış) - 23,9663 (Satış)

1 DOLAR = 19,26 TL

İlginizi çekebilir→ Dünyaca ünlü dev bankaların altın için tahmini gündemi altüst etti! Altının yükselişi: Rekor sürecek mi? Altın fiyatları→ TIKLAYINIZ