Dünyaca ünlü dev bankaların altın için tahmini gündemi altüst etti! Altının yükselişi: Rekor sürecek mi? Altın fiyatları

Altının ons fiyatı, ABD'den gelen zayıf ekonomik verilerin ardından rekor seviyeye doğru ilerliyor. ABD'li bankalar ekonomideki risklerin altındaki güvenli liman alımlarını artırabileceği ve altının yeni rekorlar kırabileceği görüşünde. Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 6 Nisan Perşembe 2023 günü son güncel altın fiyatları.

Altın fiyatları ons tarafında rekor seviyesine yaklaşırken gram altın da tarihi yüksek seviyelerde seyretmeye devam ediyor.

Altın son günlerde ons başına 2 bin dolar seviyesinin hemen üzerinde. Değerli metal en son Ukrayna savaşının başlarında 2000 doların üzerine yaptığı kısa bir rallide bu seviyeleri görmüştü. Uzmanlara göre, değerli metaldeki son yükselişin sürme olasılığı yüksek.

ALTIN FİYATINDA SON DURUM NASIL?

Altının gram fiyatı bugün 1248 lira seviyesinde işlem gördü.

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ALTIN 13 AYIN ZİRVESİNDE

Son günlerde ons altın fiyatı 2.032 dolara kadar çıkarak 13 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD'den gelen zayıf ekonomik verilerin ardından altın fiyatlarında yükseliş yaşandı ve altın, 2020 yazındaki 2.072 dolarlık rekor seviyesine yaklaştı.

Yurt içinde gram altın fiyatı 1.250 TL seviyesini aşarak rekor kırdı. Çeyrek altın 2.080 lira, Cumhuriyet altını ise 8.600 liranın üzerine çıktı. bankanın analistleri ons altında fiyatın 2 bin 78 dolar olan rekoru kırmasının sadece bir zaman meselesi olduğunu belirtti.

Foreks'teki habere göre, ABD’li dev bankalar, ekonomideki risklerin altındaki güvenli liman alımlarını artırabileceği ve altının yeni rekorlar kırabileceği görüşünde.

"YÜKSELİŞ EĞİLİMİ DEVAM EDECEK"

Bank of America analistleri de altın fiyatlarındaki yükseliş eğilimin süreceğini öngördü ve fiyat tahminlerini güncelledi.

Konu ile ilgili Raporda, enflasyonun yüksek kalması, işgücü piyasasındaki zayıflık, sıkılaşan likidite ve kırılgan kredi piyasaları gibi sorunların ekonomik kaygıları beslediği ifade edildi. Analistler güçlenen bu kaygıların güvenli liman olarak görülen altında gelecek beklentilerini güçlendirdiğini aktardı.

"2 BİN 500 DOLAR SEVİYESİNİ GÖREBİLİR"

Raporun başyazarı Bank of America teknik stratejisti Paul Ciana, altın ve gümüşteki çıkış hareketlerinin değerli metal piyasasını cesaretlendirdiğini yazdı. Analistlere göre; altın, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan ons başına 2 bin 78 dolara yükselirse 2 yıl içinde 2 bin 500 dolar seviyesini de görebilir.

Analistler 2023 yıl sonu için altın hedefini de güncelledi. Uzmanlar altının bu yılın dördüncü çeyreğinde 2 bin 200 dolara yükseleceğini tahmin etti. Uzmanların bir önceki tahmini 2 bin dolar seviyesindeydi.

BOFA’DAN GÜMÜŞ YORUMU

Ciana liderliğindeki analistler ayrıca gümüş fiyatlarının yükselmesinin de olası olduğunu söyledi. Ancak analizde, gümüş piyasasının sıcak olduğu ve mevcut seviyelerde daha fazla risk olduğu konusunda uyarılar yer aldı.

Uzmanlar gümüşteki risklere rağmen değerli metallerin pek çok yatırım aracından daha iyi performans göstermesini beklediğini söyledi.

"ALTIN SAĞLAM ZEMİNDE"

Bir başka ABD bankası olan Citigroup’un analistleri de ekonomideki baskılar ve durgunluk olasılığı gibi etkenlerin desteğiyle altın fiyatlarının kısa vadede ons başına 2 bin 300 doları görebileceği tahmininde bulundu.

Citi, “ABD Dolarının gücü azalıyor, petrol zirvelerden çekiliyor ve enflasyon hafifçe düşüyor ancak altın, 2023’te şimdiye kadar sağlam bir zeminde bulundu” değerlendirmesinde bulundu.

Banka ABD Merkez Bankası’nın bir sonraki toplantısına dair beklentilerin de altın fiyatlamasına önemli olduğunu belirtti. Uzmanlar çeşitli ülkelerin rezervlerde ABD doları yerine altın tutmayı tercih etmeye başladığını da sözlerine ekledi.