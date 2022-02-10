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Ekonomi 'Doları olanın serveti mum gibi eriyecek' çıkışı tutan Necmettin Batırel'den yeni tahmin: Hemen bunu yapın
Ekonomi

'Doları olanın serveti mum gibi eriyecek' çıkışı tutan Necmettin Batırel'den yeni tahmin: Hemen bunu yapın

Dolar olanın servetinin mum gibi eriyeceğini önceden bilen ekonomist Necmettin Batırel, dolar için çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 17:10:00 -
'Doları olanın serveti mum gibi eriyecek' çıkışı tutan Necmettin Batırel'den yeni tahmin: Hemen bunu yapın

Doların paraşütsüz düşeceğini tahmin eden ekonomist Necmettin Batırel, dolar kurunun tek hanelere düşeceğini söyledi.

Ekonomist Necmettin Batırel, doların 9,50 liralara kadar gerileyeceğini söyledi.

Beyaz Tv’de konuşan Necmettin Batırel, dolar kurunda bir köpük olduğunu ve bozdurmanın tam zamanı olduğunu kaydetti.

Batırel yaptığı açıklamada, “Köpük alınacak. Mart ayında cari fazla vereceğiz. Mart ayının sonunda 9,50-10 liraya gerileyecek. Döviz geliri ile döviz gideri eşitlendiğinde bu durum ortadan kalkacak. Doların düşmemesinin sebebi yukarıdan alanlardan kaynaklı… Bence şimdi bozdursunlar” ifadelerini kullandı.

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