'Doları olan hemen bıraksın' diyen Necmettin Batırel az önce duyurdu! O tarihi üstüne basa basa işaret etti

Doların düşeceğine dair tahminlerde bulunan ekonomist Necmettin Batırel'den Türkiye ekonomisine ilişkin yorumlar geldi.

Necmettin Batırel, 7 Eylül’de Türkiye ekonomisinde bomba gelişmelerin olacağını belirtti.

İşte Necmettin Batırel'in o öngörüleri:

Ülkenin ürettiği kaynaklardan gelen maddi kazanca gayri safi yurtiçi hasıla denir. Her bir vatandaşın elde ettiği refah payı milli geliri oluşturur. Bunu çoğaltmak için birinci şart ekonomiyi büyütmektir. Peki ekonomi nasıl büyür? Üretimle.. O da taleple bağlantılıdır, varsa artar, yoksa artmaz. Kimse satamayacağı mal ve hizmeti üretmez. Dış talep (ihracat) ile iç talep (tüketim) olacak ki, üretim artsın. Üretim yöntemiyle GSYHİ ilk çeyrekte cari fiyatlarla 1 yıl öncesine göre yüzde 84,4 artarak 4 trilyon 631 milyar 792 milyon lira oldu. Cari fiyatlarla ABD doları bazında 245 milyar 464 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ekonomi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisine rağmen ilk çeyrekte yüzde 4 büyüme başarısı gösterdi.. 2020’de salgın koşullarının etkisiyle 720 milyar dolar olarak gerçekleşen milli gelir, 2022’de 905 milyar dolara yükseldi. 2023 yılını %5 büyümeyle tamamlarsak, milli gelir 1 trilyon doları, kişi başı 11 bin doları aşacak. Üretim ve ihracatın milli gelir içerisindeki payı ciddi artış gösteriyor. İmalat sanayinin milli gelir üzerindeki katkısı yüzde 22’lere yaklaşarak rekabet gücünü arttırdı.. Sanayi ihracatı da 127 milyar dolardan 190 milyar doları aşarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Tarım ihracatı ise 2020-2022 döneminde küresel krizlere rağmen 24 milyar dolardan 35 milyar dolara çıktı. 2023’te fabrika sayısı üretimi süren 5 bin adetin eklenmesiyle 80 bine yükselecek. Hedef, 2028’e kadar, yıllık ortalama yüzde 5,5 büyüme ile 1,5 trilyon dolar gayri safi yurtiçi hasıla büyüklüğüne ve 17 bin dolarlık kişi başı gelire ulaşmak. Üretim nasıl artacak? Şirketlere düşük faizli kredi sağlamakla. İlk büyük adım yürürlüğe girdi. Yılbaşında açıklanan 250 milyar liralık KGF destek paketi 400 milyar liraya yükseltildi. Garanti Fonu, kredileri teminat yetersizliği nedeniyle bankalardan borç alamayan KOBİ’ler ve KOBİ dışı işletmelere Hazinenin kefil olmasıyla kullandırılır. Fon temel olarak kredi vermez ancak müteselsil kefalet yoluyla bankalar kanalı üzerinden kredi verilmesine vesile olur ve bu sayede de piyasadaki küçük ve orta çaplı işletmelerin finansman problemlerini azaltır. Faizler, alınan kredinin türüne göre 6 – 8 – 12 ay ödemesiz olarak TLREF+200 puan (%18.45) olarak belirlenmiş durumda. Krediler proje bazında kademeli olarak kamu ve özel bankalar aracılığıyla veriliyor. Yüksek üretim fiyatları düşürür. Bu durumda enflasyonun birinci sebebi olan çalışanların ücretleri yılda iki defa arttırılmaz. Kiralara da 1 yıl süreyle %25’ten fazla zam yapılmayacağı karara bağlandı. Şimdi hedef, kurları aşağı çekmek. Bunun için birinci yol Merkez Bankasının kasasını doldurmak. Net uluslararası rezervler geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti. Brüt rezervler 107.5 milyar dolara çıktı. Körfez ülkelerinden görülmemiş sermaye akımı başlıyor. Kısa sürede 140 milyar doları aşarsa kimse şaşırmasın. Yeni yüzyıl bayramlarla başladı. 17 Nisan (Ramazan) 14 Mayıs, 28 Mayıs (seçim) 28 Haziran (Kurban).. 100 gün sonra (7 Eylül’de) ekonomi bayramı var.

ÖNE ÇIKAN VİDEO