Doları küresel eşkıya köpürtüyor

Kurulduğu günden bu yana yeryüzünü kana bulayan, oluk oluk Müslüman kanı akıtan, savaşsız gün geçirmeyen ve askeri müdahalelerle ülkeleri hegemonyası altına alan ABD, mazlumların şefkat kucağı Türkiye’ye diş geçiremedikçe hırçınlaşıyor.

SAVAŞ VE İŞGAL ÜLKESİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün şahsında Türkiye’ye ambargo uygulama kararı alan Amerika Birleşik Devletleri, NATO üyesi bir ülkenin iç işlerine burnunu sokmaya çalışmasının yanı sıra dünya barışını baltalama alışkanlığını sürdürüyor. Kanlı tarihi savaş, işgal ve katliamlarla dolu olan Amerika, kurulduğu 1776 yılından bu yana dünyanın başına bela oldu. ABD, 242 yıllık tarihinin 221 senesini savaşla geçirdi. ABD, bugüne kadar yalnızca 21 yılını savaşsız geçirdi. Coni’nin savaşsız geçirdiği en uzun süre, 1935-1940 arasında; dünyayı saran en büyük ekonomik kriz olarak tarihe geçen Büyük Buhran döneminde oldu.

YÜZLERCE ÜLKENİN BAĞIMSIZLIĞINI ÇİĞNEDİLER

Savaş ülkesi Amerika, 1880’den 2017’ye kadar 392 ülkeye askeri müdahalede bulunarak ‘küresel eşkıya’ vasfını kazandı. 1880- 1849 arasında 39 ülkeye müdahale eden ABD; 1850-1899’da 47, 1900-1949’da 69, 1950- 1999’da 111, 2000-2017’de 126 devletin bağımsızlığını hiçe sayarak askeri operasyon düzenledi.

İŞGALLER İÇİN PARA SAÇIYOR

Mazlumların feryatları üzerinde oluşturduğu ekonomik gücün büyük bölümünü askeri harcamalara harcayan Amerika’nın, 1 milyon 337 bin askeri personelinin 291 bini dünya genelindeki 172 ülkeye yayılmış durumda. En çok askeri harcama yapan ülke olan ve bu alanda ilk 10’daki ülkelerin toplamından fazla harcamada bulunan ABD’nin savaşlar için 2016’da kasasından 611 milyar dolar çıktı.

Küresel eşkıya Amerika son yıllarda gerçekleştirdiği insan hakkı ihlallerinde karşısında hep, mazlumların şefkat kucağı Türkiye’yi buldu. Suriye’nin kuzeyindeki terör PKK/ PYD terör devletçiği projesi Türkiye’nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı ile parçalanan ABD’nin, Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etme provokasyonu da Türkiye öncülüğünde Birleşmiş Milletler gündemine taşınmıştı. Mazlumların tek umudu olan Türkiye’ye diz çöktürmek için 15 Temmuz darbe kalkışmasında önemli rol oynayan Amerika, Türkiye vatandaşlarına uyguladığı vize kısıtlamasını da 3 ay sürdürebildi ve sonlandırmak zorunda kaldı. Ekonomik taarruza geçerek Türkiye’ye döviz operasyonları düzenleyen ABD, bakanlara yönelik ambargo kararıyla ise son kozlarını oynuyor

ABD: SAĞLAM MÜTTEFİKİZ

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, bir Amerikalı yetkilinin doların 7 TL olacağı tahmininde bulunduğu haberlerini yalanlayarak, "Mevcut gerginliklere rağmen ABD, Türkiye'nin sağlam bir dostu ve müttefi ki olmayı sürdürmektedir" değerlendirmesinde bulundu. Büyükelçilik, Twitter'daki hesabından, Türkiye ve ABD'nin dostluğu ve müttefi kliğinin sürdüğünü vurguladı.