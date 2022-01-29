Doları bırakmak için resmi başvuruda bulundular

7 Eylül 2021 tarihinde Orta Amerika ülkesi El Salvador, Bitcoin’i yasal para olarak kabul etmişti. Tarihi gelişme piyasada büyük yankı uyandırmıştı. Geçtiğimiz gün ise ABD’den gelen bir haber kripto para yatırımcılarını heyecanlandırdı. İşte detaylar…



El Salvador’un ardından ABD'de bir eyalette Bitcoin yasal para birimi olarak kabul edilebilir. Geçtiğimiz gün Arizona Eyaleti Senatörü Wendy Rogers, Bitcoin’in resmi para birimi olması için yasa tasarısı önerdi.

Eğer yasa tasarısı kabul edilirse eyalet genelinde maaşlar, vergi ödemeleri ve borçlar Bitcoin ile ödenebilecek. Dolar cinsinden yapılabilecek tüm işlemler Bitcoin ile gerçekleştirilebilecek.

Bu gelişmeyle birlikte eyalet genelinde yaşayan vatandaşlar maaşlarını Bitcoin ile almayı tercih edebilir. Böylece ABD’de ilk kez bir eyalette Bitcoin, doların alternatifi olarak kullanıma geçebilir.

Arizona’da Bitcoin’in yasal olarak kullanılması halinde ABD’deki diğer eyaletlerde de benzer bir uygulamaya gidilebilir. Bu durum diğer ülkelerin de Bitcoin’i benimseyerek resmi olarak kullanılmasını etkileyebilir.

İlk hamle El Salvador tarafından yapıldı

El Salvador, Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke olarak tarihe geçmişti. Ülke genelinde vatandaşların ellerinde tuttukları doları Bitcoin’e çevirebilmeleri için yüzlerce Bitcoin ATM’si kurulmuştu.

Öte yandan El Salvador, Bitcoin ödeme cüzdanı Chivo’yu indiren vatandaşlarına 30 dolarlık Bitcoin hediye etmişti. Ayrıca akaryakıt istasyonlarında Bitcoin ile ödeme yapan vatandaşlara bir süreliğine ucuz benzin uygulaması da yapılmıştı. Atılan tüm bu adımlarla ülke genelinde Bitcoin kullanımının artırılması amaçlanmıştı.