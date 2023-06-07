Dolardaki sert yükseliş sonrası flaş gelişme! O adım an meselesi

Piyasalar sabaha hareketli başladı. Kur tarafındaki sert yükselişle beraber dolar 23,12'yi aşarken, euro 24,85 TL'ye kadar yükseldi.

Kur tarafındaki yükselişten destek alan gram altın/ TL yurtiçi piyasalarda 1451 TL'yi gördü.

"Normal değil"

Piyasalardaki sert yükseliş sonrası açıklama yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kritik bir uyarıda bulundu. Memiş "Ekonomi yönetimi ve MB’dan açıklama veya müdahale gelmeden karar vermemeli. Normal bir fiyatlama yok!" dedi.

Toplantı öne alınabilir

Ekonomist Necmettin Batırel ise "Döviz kurları 22 Haziran'da Para Politikası Kurulu faiz arttırdıktan ve hedef belirledikten sonra dengeye kavuşacak. Belki olağanüstü kararla toplantı öne de alınabilir." yorumunda bulundu.

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