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Ekonomi Dolardaki sert yükseliş sonrası flaş gelişme! O adım an meselesi
Ekonomi

Dolardaki sert yükseliş sonrası flaş gelişme! O adım an meselesi

Yeniakit Publisher
2023-06-07 11:09:00 -
Dolardaki sert yükseliş sonrası flaş gelişme! O adım an meselesi

Dolar, euro ve altın bu sabah güne sert bir yükselişle başladı. Dolar 23 TL'yi, Euro 24,50 TL'yi ve altının gramı 1450 TL'yi aştı. Ekonomist Necmettin Batırel "Döviz kurları 22 Haziran'da Para Politikası Kurulu faiz arttırdıktan ve hedef belirledikten sonra dengeye kavuşacak. Belki olağanüstü kararla toplantı öne de alınabilir." yorumunda bulundu.

Piyasalar sabaha hareketli başladı. Kur tarafındaki sert yükselişle beraber dolar 23,12'yi aşarken, euro 24,85 TL'ye kadar yükseldi.

Kur tarafındaki yükselişten destek alan gram altın/ TL yurtiçi piyasalarda 1451 TL'yi gördü.

"Normal değil"

Piyasalardaki sert yükseliş sonrası açıklama yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kritik bir uyarıda bulundu. Memiş "Ekonomi yönetimi ve MB’dan açıklama veya müdahale gelmeden karar vermemeli. Normal bir fiyatlama yok!" dedi.

Toplantı öne alınabilir

Ekonomist Necmettin Batırel ise "Döviz kurları 22 Haziran'da Para Politikası Kurulu faiz arttırdıktan ve hedef belirledikten sonra dengeye kavuşacak. Belki olağanüstü kararla toplantı öne de alınabilir." yorumunda bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

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Yorumlar

ali

dş güçlere küreselcilere boyun eğmeyeceğiz, osmanlı geliyorrr

kani

nas var nas
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