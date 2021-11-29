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Gündem Dolardaki artış nedeniyle çarpıcı sözler: Mal varlıklarına el konulmalı, hazineye aktarılmalı
Gündem

Dolardaki artış nedeniyle çarpıcı sözler: Mal varlıklarına el konulmalı, hazineye aktarılmalı

Gazeteci Ceyhun Bozkurt, dövizdeki dalgalanmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir müdahale olduğunu düşünüyorum. Demekki piyasadan birileri içeriye ya da dışarıya dolar çekmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 08:13:00 - 2021-11-29 08:57:44
Dolardaki artış nedeniyle çarpıcı sözler: Mal varlıklarına el konulmalı, hazineye aktarılmalı

Ceyhun Bozkurt ve Barış Özkan, ‘Haberin Olsun’un yeni bölümünde, MİT'in Irak'ın kuzeyinde aralarında 'Botan' kod adlı Nihat Gören'in de olduğu 6 PKK'lıyı etkisiz hale getirdiği nokta atışı operasyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faiz politikasında kararlılık mesajını, döviz kurlarındaki artışın perde arkasını, Selahattin Demirtaş'ın miting çağrısına Kemal Kılıçdaroğlu'nun jet yanıtını, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na PKK açıklamasını masaya yatırıldı.

Ceyhun Bozkurt, "Gara, Kandil gibi örgütün kendini güvenli gördüğü yerlerde böyle operasyonların yapılması psikolojilerini çökertiyor. Örgütün yıllarca yetiştirdiği elebaşlarını ele geçirdiğimizde aslında içerideki bilgi birikimini etkisiz hale getirmiş oluyoruz, bu onlara çok büyük bir darbe. Bu operasyonlar örgütün gelecekteki eylemlerini etkiliyor. Bu operasyonun örgütün Avrupa ülkelerine yönelik 'diplomasi' faaliyeti yürüttüğü döneme gelmesi tam nokta atışı" ifadelerini kullanarak sözlerine şöyle devam etti:

"Mal varlıklarına el konulmalı"

Bir müdahale olduğunu düşünüyorum. Demekki piyasadan birileri içeriye ya da dışarıya dolar çekmeye başladı. Birileri bu süreçte inanılmaz para kazandı. Mal varlıklarına el konulup, hazineye aktarılmalı ve gerekli cezai işlem yapılmalı. Bir ülkenin kaderiyle oynadılar.

"Psikolojik olarak hazırlayın' diyor"

Şu dönemde sokak kaostur. Bu çağrıyı yapanlara bakıldığında amaçları kaosu tetiklemek olduğu ortaya çıkıyor. Demirtaş yedi bölgede miting isterken aslında 'Hazır ekonomide sıkıntılar varken HDP'yi de monte edin kitleleri psikolojik olarak hazırlayın' diyor.

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Yorumlar

Çoban

Doları yasaklayamıyorsak millette istediği gibi alır satar milletin parasına el koymakta zulüm olur varsa güç yasaklayin
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