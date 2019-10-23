Dolarda 'Suriye' etkisi!

Düne 5.85'in üzerinde dolar/TL gün boyunca 5.83-5.86 aralığında ihtiyatlı ve kararsız bir şekilde hareket etti. Akşam saatlerinde ise Rusya ve Türkiye'nin Suriye konusunda anlaşmaya varması ve ortak devriyeye çıkacağının açıklanmasıyla yönünü aşağıya çevirdi. Bunun yanında Milli Savunma Bakanlığı'nın ABD ile varılan anlaşma kapsamında verilen taahhütlerin yerine getirildiğini açıklaması da bu düşüşü destekledi.

Suriye'ye yönelik risk algısının olumlu yönde değişmesiyle gece saatlerinde dolar/TL kısa bir süreliğine 5.7990'a geriledi ancak bu seviyede tutunamayarak daha sonra yeniden 5.80'in üzerine tırmandı. Dolar/TL yeni güne de 5.8050'den başladı. Bugün açıklanacak veriler arasında önem olarak ekim ayı Tüketici Güven Endeksi öne çıkıyor ancak bu verinin kur üzerinde bir etkisi olması beklenmiyor.

Suriye'deki gerilimin şu an için 'soğumasıyla' piyasalar artık gözlerini tamamen yarın Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) açıklayacağı faiz kararına çevrildi. AA'nın ve Bloomberg'in gerçekleştirdiği son anketlerde ekonomistlerin 100 baz puanlık indirim beklentisi öne çıktı. Enflasyonun düşüş eğilimine girmesi ve Suriye'de düşen gerilim bundan 10 gün öncesinin aksine faiz indirimi ihtimalini bir hayli kuvvetlendirdi.

100 baz puanlık indirim beklentisi öne çıksa da bir çok analist Merkez'den 200 baz puanlık bir indirim gelmesinin de sürpriz olmayacağını bildirdi.