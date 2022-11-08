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Ekonomi Dolarda kur farkı zararı için flaş karar alındı!
Ekonomi

Dolarda kur farkı zararı için flaş karar alındı!

Sermaye kaybı olan veya borca batık şirketler için döviz konusunda sağlanan kolaylık süresi uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 11:59:00 -
Dolarda kur farkı zararı için flaş karar alındı!

Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesinin uygulanmasına ilişkin esaslar kapsamında, şirketlerde sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak esasları düzenleyen tebliğde değişikliğe gidildi. Söz konusu zarar öteleme için tarih değişikliğine gidildi. İşte belirlenen yeni tarih...

Şirketlerin borca batık olma durumu hesabında kur farkı zararı için Resmi Gazete'de yeni bir düzenleme yapıldığı duyuruldu. Sermaye kaybında kur farkı zararına öteleme için 1 Ocak 2023 olan söz konusu zaman sınırı 1 Ocak 2024 olarak değiştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle geçici 1. maddede yapılan düzenlemeye göre, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde şirketlerin sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararının tamamı 2024 yılı başına kadar dikkate alınmayacak.

Yeni düzenlemeye göre, Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısı 2024 yılı başına kadar dikkate alınmayabilecek.

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