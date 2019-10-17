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Dolarda kritik gün! İşte son durum

Dolar/TL yeni güne 5.8820 seviyesinden başlarken bugün ABD heyeti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılacak görüşme ve çıkacak sonuç kur üzerinde etkili olacak.

17 Ekim 2019 Perşembe 09:12
Dolarda kritik gün! İşte son durum

Dolar hafta boyunca süren 5.90 lira civarındaki dansına devam ediyor. Önceki gece ABD'de Halkbank hakkında bir iddianame hazırlandığının açıklanmasıyla dolar/TL 5.92'nin üzerine tırmanmıştı. Dün TÜİK konut satışlarının eylülde yıllık yüzde 15.4 arttığını açıkladı. Beklenenden olumlu gelen bu veriyle ve ABD yaptırımlarının çok kapsamlı olmayacağına dair beklentinin yükselmesiyle dolar/TL 5.90'ın altına geriledi.

ABD heyeti Türkiye'de

Ancak gün boyunca 5.90 seviyesinin hemen altında ve hemen üzerinde kararsız bir seyir izledi. Dolar bugüne ise 5.8820 liradan başladı. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyeti kabul etmesi bekleniyor. Bu görüşme ve sonrasındaki haber akışının piyasaların seyrinde etkili olması bekleniyor. Özellikle ABD heyetinden Barış Pınarı Harekatı'na yönelik yapılabilecek ılımlı açıklamalar doların aşağı yönlü hareket etmesini sağlayabilir.

Bunun yanında bugün Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenleyecek.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 09:12
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