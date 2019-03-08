Dolarda hareketli anlar! Kritik seviyeyi aştı Haftanın son gününe düşüşle başlayan dolar/TL, şu sıralar 5,47 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün dolar/TL, uluslararası piyasada değerlenen dolara paralel 5,48'e kadar yükselmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 5,47'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından şu sıralar 5,47 seviyesinden işlem görürken euro ise 6,13 TL'den işlem görüyor. Piyasalar veri gündemine odaklandı Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtti. Dolarda 5,50 direnç konumunda Teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin önemli direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, bu seviyenin üzerinde kapanışlar olmaması durumunda 5,30'un gündeme gelebileceğini kaydetti.

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