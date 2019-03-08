Dolarda hareketli anlar! Kritik seviyeyi aştı
Haftanın son gününe düşüşle başlayan dolar/TL, şu sıralar 5,47 seviyesinden alıcı buluyor.08 Mart 2019 Cuma 15:12
Dün dolar/TL, uluslararası piyasada değerlenen dolara paralel 5,48'e kadar yükselmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 5,47'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından şu sıralar 5,47 seviyesinden işlem görürken euro ise 6,13 TL'den işlem görüyor.
Piyasalar veri gündemine odaklandı
Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtti.
Dolarda 5,50 direnç konumunda
Teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin önemli direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, bu seviyenin üzerinde kapanışlar olmaması durumunda 5,30'un gündeme gelebileceğini kaydetti.
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