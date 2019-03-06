Dolarda hareketli anlar! Kritik seviyeyi aştı

Yeni güne 5,38 seviyesinden başlayan dolar bugün Merkez Bankasının faiz kararı sonrası kısa süreli düşüş gösterdikten sonra tekrar yükselişe geçti. Gün içerisinde 5,44 seviyesini aşan dolar, şu sıralar 5,43 TL'den euro ise 6,14 TL'den işlem görüyor.

Faiz kararı sonrası dolar hareketlendi

Merkez Bankasının faiz kararında değişiklik yapmayarak yüzde 24'te sabit bırakmasıyla dolarda hareketli anlar yaşandı. Karar öncesi 5,38 seviyesinde bulunan dolar kararla birlikte ilk olarak 5,36 seviyesine indi. Doların bu düşüşü çok kısa sürdü. Karar sonrası tekrar yükselişe geçen dolar 5,44 seviyesinin üzerine çıktı.

Dolar günü 5,40'ın üzerinde kapattı

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,40'ın önemli direnç konumuna geldiğini ifade eden analistler, bu seviyenin üzerinde kapanışlar gerçekleşmemesi durumunda tekrar 5,30 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetmişti. Doların günü 5,40'ın üzerinde kapatması sonrası herkes doların yönünü ne tarafa çevireceğini merak eder oldu. Dolar uluslararası piyasalarda şu sıralar 5,43 seviyesinden işlem görüyor.