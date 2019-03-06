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Dolarda hareketli anlar! Kritik seviyeyi aştı

Merkez Bankasının faiz kararının ardından hareketlenen dolar 5,43 liradan euro ise 6,14 TL'den işlem görüyor.

06 Mart 2019 Çarşamba 20:14
Dolarda hareketli anlar! Kritik seviyeyi aştı

Yeni güne 5,38 seviyesinden başlayan dolar bugün Merkez Bankasının faiz kararı sonrası kısa süreli düşüş gösterdikten sonra tekrar yükselişe geçti. Gün içerisinde 5,44 seviyesini aşan dolar, şu sıralar 5,43 TL'den euro ise 6,14 TL'den işlem görüyor.

Faiz kararı sonrası dolar hareketlendi

Merkez Bankasının faiz kararında değişiklik yapmayarak yüzde 24'te sabit bırakmasıyla dolarda hareketli anlar yaşandı. Karar öncesi 5,38 seviyesinde bulunan dolar kararla birlikte ilk olarak 5,36 seviyesine indi. Doların bu düşüşü çok kısa sürdü. Karar sonrası tekrar yükselişe geçen dolar 5,44 seviyesinin üzerine çıktı.

Dolar günü 5,40'ın üzerinde kapattı

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,40'ın önemli direnç konumuna geldiğini ifade eden analistler, bu seviyenin üzerinde kapanışlar gerçekleşmemesi durumunda tekrar 5,30 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetmişti. Doların günü 5,40'ın üzerinde kapatması sonrası herkes doların yönünü ne tarafa çevireceğini merak eder oldu. Dolar uluslararası piyasalarda şu sıralar 5,43 seviyesinden işlem görüyor.

 

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 20:14
  1. Merkez Bankası
  2. dolar
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  • HaticeHatice57 dk önce
    Yine oynamaya basladilar martin 10 unu isaretlemislerdi ya dovizle oynayacaklar ortaligi kasip kavuracaklar cunku baska ellerinde bir sey kalmadi son ekonomi kaldi yine biz halk sabirla bekliyoruz ne yapsinlar 4,5 yil birsey yapamiyacaklar ellerindeki tum kozlari oynayacaklar tayyip beyin meydanina bakiyorlar birde kendilerine bakiyorlar birde kazanma hayalleri var hayalkirikligi cok buyukte olabilir allahim su mubarek gunlerin yuzusuyu hurmetine bunlara firsat verme

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