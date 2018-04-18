Dolarda gözler Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı başkanlık sürecinde destekleyen ve genel seçimlerde AKP ile ittifak yapmak için anlaşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından dolar/TL dün ilk tepki olarak sert yükselse de sonrasında gerileyerek yeni güne 4.09 seviyesinden başladı.

Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 4.1009, en düşük ise 4.0918 seviyelerini görürken; saat 09.06 itibarıyla 4.0951 seviyesinde hareket ediyor. Euro/TL ise 5.0697 seviyesinde bulunuyor.

ERKEN SEÇİM İYİMSERLİK YARATABİLİR

Bankacılar daha önce fiyatlamalarda olmayan bir gelişmenin gerçekleşmiş olması nedeniyle piyasalarda sert bir satış baskısı yaşandığını ancak ilk şok ardından süreçte beklenmedik bir gelişme olmadığı sürece yeni bir satış baskısı öngörmediklerini belirtiyorlar. Bu kapsamda bugün saat 13.30'da planlanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi yakından takip edilecek.

Hatta bazı bankacılar erken seçimin uzun süre devam edebilecek belirsizlikleri önlemede rol oynayabileceğini, bu nedenle ilerleyen dönemlerde piyasalarda iyimserlik yaratabileceğini ancak bunun sürecin nasıl ilerleyeceğine bağlı olacağını belirtiyorlar.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil/bono piyasasında ise bugün ihale süreci takip edilirken 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesi talepli gerçekleşti.

Tahvil/bono piyasalarında ise gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 13.14 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 13.07 oldu. İki yıllık gösterge tahvilde ortalama bileşik faiz ise dün spot kapanışta yüzde 14.39 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 14.35 oldu.