Dolarda gece yarısı 'sığ piyasa' spekülasyonu: Panik yapmadan yarını bekleyin
Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte Dolar/TL kurunda spekülatif ataklar görülmeye başlandı. Dolar karşısında sert düşen Türk Lirası 8.38'e kadar çıktı. Sosyal medyada oluşturulan panik havasına karşı açıklamalarda bulunan ekonomi uzmanları uyarılarda bulundu. Sabah gazetesinin ekonomi yazarı Dilek Güngör, Asya Borsasını işaret ederek "sığ piyasadaki kur hareketini köpürtüp millete panik yaptırıyorlar. Yarını görelim" dedi.
Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte Dolar/TL kurunda spekülatif ataklar yaşanmaya başladı. Asya’da ilk kotasyonlarda Dolar/TL kuru yüzde 16 yükseliş kaydederek 8,3880’e kadar yükseldi.
Sığ piyasadaki kur hareketini köpürtüp millete panik yaptırıldığını kaydeden Sabah gazetesinin ekonomi yazarı Dilek Güngör, "İçerideki bazı arkadaşlar gece mesaisine başladı. Önce olağanüstü toplantıyla faiz indirimi geleceğine dair spekülasyon yaptılar. Merkez Bankası onu yalanladı. Şimdi sığ piyasadaki kur hareketini köpürtüp millete panik yaptırıyorlar. Yarını görelim." ifadelerini kullandı.