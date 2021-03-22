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Ekonomi Dolarda gece yarısı 'sığ piyasa' spekülasyonu: Panik yapmadan yarını bekleyin
Ekonomi

Dolarda gece yarısı 'sığ piyasa' spekülasyonu: Panik yapmadan yarını bekleyin

Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte Dolar/TL kurunda spekülatif ataklar görülmeye başlandı. Dolar karşısında sert düşen Türk Lirası 8.38'e kadar çıktı. Sosyal medyada oluşturulan panik havasına karşı açıklamalarda bulunan ekonomi uzmanları uyarılarda bulundu. Sabah gazetesinin ekonomi yazarı Dilek Güngör, Asya Borsasını işaret ederek "sığ piyasadaki kur hareketini köpürtüp millete panik yaptırıyorlar. Yarını görelim" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 07:21:00 -
Dolarda gece yarısı 'sığ piyasa' spekülasyonu: Panik yapmadan yarını bekleyin

Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte Dolar/TL kurunda spekülatif ataklar yaşanmaya başladı. Asya’da ilk kotasyonlarda Dolar/TL kuru yüzde 16 yükseliş kaydederek 8,3880’e kadar yükseldi.

Sığ piyasadaki kur hareketini köpürtüp millete panik yaptırıldığını kaydeden Sabah gazetesinin ekonomi yazarı Dilek Güngör, "İçerideki bazı arkadaşlar gece mesaisine başladı. Önce olağanüstü toplantıyla faiz indirimi geleceğine dair spekülasyon yaptılar. Merkez Bankası onu yalanladı. Şimdi sığ piyasadaki kur hareketini köpürtüp millete panik yaptırıyorlar. Yarını görelim." ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

zeynep

dolar ciktida.. .altin ve avro da dahil
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Tarık

Dalından kopan yaprağın istikametini rüzgar belirler.. ithalatımız ihracatımızdan fazla, ülkemize yetecek kadar üretimimiz yok, yargıya keyfi müdahaleler yatırımcıyı korkutuyor. Faiz arttırarak geçici para bulmak çare değil. Maalesef kontol bizim elimizde olmazsa gece asya piyasaları, gündüz avrupa piyasalarında savrulup dururuz.
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