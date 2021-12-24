"Dolarcı Durmuş", “Kovboy” Şirin'e 2019'da bakın ne demiş?

Tamer Korkmaz, dolardaki sert düşüşü hazmedemeyerek vatandaşlara 'Dolar alın' diyen, daha sonra ise "Kimseye al veya sat tavsiyesinde bulunmadım" ifadelerini kullanarak çark eden İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın 22 Eylül 2019 tarihinde CHP’li Faik Öztrak'la birlikte IMF heyetiyle Ankara Hilton Otel’de gizlice yaptığı görüşmeyi bir defa daha gündeme getirdi. "Dolar Durmuş, işbu görüşmeden birkaç ay evvelinde (28 Mart 2019); Şirin Payzın’a 'Türkiye’nin IMF’den başka seçeneği yok' demişti" hatırlatmasında bulunan Korkmaz, “IMF Muhibbi” Dolarcı Durmuş ile “Kadın Kovboy” Şirin Payzın'ın hazımsızlığın şahikasına nasıl çıktıklarını gözler önüne serdi. İşte o ibretlik yazı:

"Eski “Merkez Bankası Başkanı” İP’li Durmuş Yılmaz’ın doğduğu yıl (1947), Türkiye IMF’ye katıldı.

IMF’nin o zamanki adı “Milletlerarası Para Sandığı” idi…

İsmet İnönü Cumhurbaşkanı, Recep Peker Başbakan’dı.

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Bu satırların yazarının doğduğu sene (1964) ise ünlü İtalyan yönetmen Sergio Leone “Dolar Üçlemesi” diye bilinen filmlerinin ilki olan “Bir Avuç Dolar”ı çekti.

1960’lı yıllarda kovboy filmleri yapmaya heveslenen İtalyan yönetmenlere atfen, işbu tarz “Spagetti Western” diye adlandırıldı…

Sinyor Leone, birer yıl ara ile “Birkaç Dolar İçin” ile “İyi, Kötü, Çirkin”i yönetti.

KISSADAN HİSSE

İyi (Rol Yapan) Parti’den Durmuş Yılmaz…

Dolar’ın sert düşüş yaşadığı gece, bir nevi spekülatör gibiydi…

Vatandaşları dolar almaya yönlendiren sözler sarf etti.

“Milliyetçi” geçinen partinin milletvekili, “Fanatik Dolarcı” çıktı!

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O vakit, eğretileme yapmanın tam sırasıdır:

1989’da hayata veda eden Sergio Leone, eğer yaşasaydı; sırasıyla “Bir Avuç Durmuş” (2019) “Birkaç Durmuş İçin (2020) ve “İyi, Durmuş, Çirkin”(2021) filmlerini çekerdi!

ÜÇ YIL ÖNCEKİ GİZLİ GÖRÜŞME

“Dolarcı” Durmuş Üçlemesi’ne 2019’dan başlamamız boşuna değil…

22 Eylül 2019 tarihinde İP’li Durmuş Yılmaz ve CHP’li Faik Öztrak’ın; üç kişilik IMF heyetiyle Ankara Hilton Otel’de gizlice görüştüğü ortaya çıkmıştı!

(Mister Öztrak, vaktiyle Kemal Derwish’in Hazine Müsteşarı idi.)

Dolar Durmuş, işbu görüşmeden birkaç ay evvelinde ise (28 Mart 2019); Şirin Payzın’a “Türkiye’nin IMF’den başka seçeneği yok” demişti!

HAZIMSIZLAR’DA İNECEK VAR

Doların çakıldığı gece; Halk TV ekranında Şirin Payzın’ın yüzü düştü…

İlerleyen dakikalarda Halk TV’ye bağlanan Mister Durmuş, doların sert düşüşünden dolayı bunalımdaydı.

“IMF Muhibbi” Dolarcı Durmuş ile “Kadın Kovboy” Şirin Payzın, hazımsızlığın şahikasına çıkmışlardı.

Mister Yılmaz “Aman, dolar alın!” demeye getiriyordu…

Esaslı bir tepkiyle karşılaşınca da, ertesi gün “Çevir Kazı Yanmasın” çalıştı! (...)"