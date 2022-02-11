Dolara çok büyük darbe resmen vuruldu! Rakam duyuruldu

Şirketlerin döviz mevduatlarında rekor düşüş oldu. Merkez Bankası verilerine göre 4 Şubat ile biten haftada tüzel kişilerin döviz mevduatlarında 3,3 milyar dolarlık düşüş izlendi. Böylelikle tüzel kişilerin döviz mevduatlarında haftalık bazda rekor düşüş kaydedildi. Parite etkisinden arındırılmış düşüş ise 5,08 milyar dolar oldu.



Tüzel kişilere yönelik kur korumalı mevduat ürünü döviz mevduatı rakamlarında rekor düşüş yarattı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 4 Şubat haftasında tüzel kişilerin döviz mevduatları 3,3 milyar dolar gerileme kaydetti. Bu, haftalık bazda görülen en sert düşüş oldu. Parite etkisinden arındırılmış düşüş ise 5,08 milyar dolar olarak kaydedildi.

Veriler gerçek kişilerin döviz mevduatlarında ise parite etkisiyle artış yaşandığını, bu etki dışarıda bırakıldığında gerileme olduğunu gösterdi. Buna göre ilgili haftada gerçek kişilerin döviz mevduatları 255 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırılmış olarak bakıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 911 milyon dolar geriledi. Gerçek ve tüzel kişilerin toplam döviz mevduatları ise 225,1 milyar dolar oldu.

Rezervlere de yansıdı

Döviz mevduatlarındaki gerileme Merkez Bankası’nın rezervlerine de yansıdı. Buna göre 4 Şubat haftasında Merkez Bankası’nın brüt rezervleri 114,7 milyar dolara yükseldi. Net rezervler ise 5,8 milyar dolar artışla 16,3 milyar dolara yükseldi. Bu gelişme swap hariç net rezervlere de yansıdı. Bir önceki hafta eksi 54,1 milyar dolar olan swap hariç net rezerv rakamı 4 Şubat haftasında eksi 50,2 milyar dolar oldu.