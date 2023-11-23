Dolar zirve hazırlığında!

Dolar kademeli yükselişini sürdürmeye devam ederken gözer bugün Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Dolar, Euro, İsviçre Frangı, Sterlin ve diğer döviz kurlarında alış satış fiyatlarında 23 Kasım 2023 güncel fiyatları...

Yatırımcılar döviz kurlarının hareketlerini takip ederken Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor. Faiz kararı sonrası döviz kurlarında hareketlilik ne yöne olacak merak ediliyor. Dolar kuru sınırlıda olsa yükselirken euro da kademeli düşüş gerçekleşti. Dolar, Euro, İsviçre Frangı, Sterlin ve diğer döviz kurlarının 23 Kasım perşembe günü güncel fiyatları...

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.8143 liradan, satış fiyatı ise 28.8885 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR OLDU?

Bir önceki gün kapanışını 31.4087 TL'den yapan euro şu anda 31.4215TL alış ve 31.6186 TL satış fiyatı ile piyasalarda alıcı buluyor.

İngiliz Sterlini 36,0559 liradan alış, 36,2541 liradan satış fiyatı ile İsviçre Frankı ise 32,6141 liradan alış 32,6586 liradan satış fiyatı ile güne başladı

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