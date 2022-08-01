Dolar yükselince paraları TL karşısında değer kazandı! Türkiye'ye akın ettiler... Almadık bir şey bırakmadılar

Bulgar levasının Türk lirası karşısında değer kazanmasıyla Edirne'ye gelip alış veriş yapan Bulgar turistler, pasaportsuz giriş kararı sonrası pazar günü adeta kente akın etti. Daha ucuz olduğu için geldiklerini belirten turistler, pasaportsuz giriş kararından çok memnun olduklarını belirtti. Turistlerin kentteki ekonomiyi ayakta tuttuğunu söyleyen Edirne esnafı da alınan karardan ve yoğunluktan memnun.

Özellikle yaz başından bu yana Bulgar turistlerin uğrak noktası haline gelen Edirne'de son alınan kararla yoğunluk daha da arttı. Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye pasaportsuz kimlikle girişine ilişkin kararın 27 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Edirne'deki ilk pazarda hareketliliğin daha da arttığı gözlendi. Yaz aylarında Avrupa’dan gelen Türkler gümrük kapılarında uzun kuyrukların oluşmasına neden olduğu için pazar değil hafta içi Edirne’ye gelmeyi tercih ettiklerini belirten Bulgar turistler, kentin sokak ve caddelerinde gezip alış veriş yaptı.

Türkiye'nin kendi ülkelerine göre daha ucuz olmasından dolayı alış veriş için kente gelen turistler, pasaportsuz giriş kararından dolayı çok memnun olduklarını belirtiyor. Arabalarıyla rahatça Edirne'ye geldiklerini belirten turistler, bagajlarını dolduracak kadar alış veriş yapıp ülkelerine dönüyor.

Her hafta geleceklerini söylediler

Edirne’ye gezmeye geldiklerini ve pasaport zorunluluğunun kaldırılmasından dolayı mutlu olduklarını söyleyen Bulgaristan’dan gelen Ruhi Smail, "Artık Edirne’ye gelmek bizim için daha kolay hale geldi. Bu karar sonrası her hafta geleceğim. Bu karar sonrası bütün Bulgar vatandaşların geleceğini düşünüyorum. Geldiğimizde mutlaka pazara uğruyoruz. Buradan bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz” diye konuştu.