Dolar yükseldi mi, dolar ne kadar çıktı? Dolar ne oldu? Dolar kaç para, Dolar kaç lira oldu?

Doların ne kadar olduğuna yönelik son dakika haberler milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınmasından sonra piyasalarda baş döndüren bir hareketlilik söz konusu oldu. Yatırımlarını dolar, euro, altına yapan ya da yapacak olanlar başta dolar kuru olmak üzere dolar ne kadar, dolar ne kadar yükseldi? Dolar kaç lira oldu? sorusuna yanıt arıyor. İşte, 23 Mart dolar fiyatı...