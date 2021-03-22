Dolar yükseldi mi, dolar ne kadar çıktı? Dolar ne oldu? Dolar kaç para, Dolar kaç lira oldu?
Doların ne kadar olduğuna yönelik son dakika haberler milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınmasından sonra piyasalarda baş döndüren bir hareketlilik söz konusu oldu. Yatırımlarını dolar, euro, altına yapan ya da yapacak olanlar başta dolar kuru olmak üzere dolar ne kadar, dolar ne kadar yükseldi? Dolar kaç lira oldu? sorusuna yanıt arıyor. İşte, 23 Mart dolar fiyatı...
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınıp yerine Şahap Kavcıoğlu’nu ataması sonrası gözler piyasalara çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda başkan değişikliği sonrasında Dolar/TL 'de yükseliş kaydedildi. Asya piyasalarındaki hareketlilikle Dolar/TL kotasyonu yüzde 15 yükselişle 21 Mart 21.30 sıralarında 8,35 seviyesinin üzerini gördü.
Dolar ne kadar?
Dolar gece saatlerinde 8.39’a kadar çıktı. Daha sonra ateşi yavaş yavaş inen dolar, 8.12 seviyesine geriledi. Yükseliş Euro ve gram altına da yansıdı. Gram altının 470 TL seviyesini, Euro'nun ise 9,93 seviyesini gördüğü belirtildi. Dolar/TL kuru geçen haftayı 7,21 seviyesinde kapatmıştı.
Finans analisti İslam Memiş, dolardaki hareketliliğin ardından kritik bir ikazda bulundu. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yapan Memiş, ''Olay ekonomi değil siyasi, panik yapmadan bekle gör ve sakin ol. Karşı taarruzun nedeni Sorun iletişim. Yeni perde arkasından mücadelenin millet ile paylaşılmaması. 08:30'dan itiabaren iletişim kanalları hızlı olmalı" uyarısında bulundu.