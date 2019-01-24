0553 313 94 23

Dolar yönünü aşağıya çevirdi

Dolar/TL, dün Bakan Albayrak'ın seçim dönemine rağmen mali disiplinden taviz verilmeyeceğini açıklaması ve büyüme ile enflasyona yönelik iyimser mesajlarıyla 5.30 TL altına indi. Merkez Bankası da Albayrak'ın açıklamalarını PPK özetlerindeki enflasyon belirgin bir şekilde inene dek faiz indirimi yapılmayacağına dair mesajıyla güçlendirdi. 23 Ocak sabahı dolar kuru 5.29 ile güne başladı

24 Ocak 2019 Perşembe 09:04
Dolar yönünü aşağıya çevirdi

Dolar kuru 5.35'li seviyelerde başlayan haftada gün içerisindeki iniş çıkışlı grafiğine rağmen kapanışta istikrarlı seyrini korurken, dünkü gelişmelerle Ocak ayının başından bu yana ilk kez 5.30 altını gördü.

Davos'ta konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın mali disiplin vurgusu ve Merkez Bankası'nın PPK özetlerinde sıkı duruş söylemini yenilemesinin de desteğiyle yönünü aşağı çevirdi.

Dolar kuru 5.30 TL altında, 5.2956 ile güne başladı. Euro ise 6.04 TL'den el değiştiriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dünkü söyleşisinde 2019 için belirlenen yüzde 2.3 büyüme hedefinin ulaşılabilir olduğunu, tepe noktasının görüldüğü enflasyonda hedefleri TCMB ile bağımsız ancak yakın işbirliği ile gerçekleştirmek için çalıştıklarını söyledi. 

Bakan Albayrak bunun yanı sıra mali disiplinden seçim dönemlerinde bile taviz verilmeyeceğine dikkat çekerek, "Sözüme güvenin, mali disiplinden taviz yok" dedi.

Merkez Bankası ise PPK toplantı özetlerinde "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiş ve politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24 düzeyinde sabit  tuttu."

Geçen haftaya yüzde 19.02 seviyesinden başlayan iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün valörde son işlemlerde yüzde 18.24 seviyesindeydi.

Piyasalar Avrupa Merkez Bankası faiz kararını ve Davos Zirvesi'ni takipte

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 09:04
  1. dolar
  2. merkez bankası
  3. Dolar/TL
  4. dolar kuru
  5. son dakika
  6. Berat Albayrak
  7. ekonomi dolar fiyatı
  8. Son dakika dolar kaç lira oldu?
  9. son dakika Döviz Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    1. Konya'da patlama! Çok sayıda polis..
    2. Teröristler caminin altına sığınak..
    3. Küresel piyasalar ECB'ye odaklandı
    4. Kvitova 5 yıl sonra finalde
    5. AK Parti Muğla ilçeleri belediye..
    6. Sağa yanaşmak için aday yaptıkları..
    7. ABD'den yeni Venezuela kararı:..
    8. Teröristler caminin altına sığınak..
    9. Bu hafta 5 film vizyona girecek
    10. Pompeo: Venezuela'dan diplomatlarımızı..
    11. ‘Binali Yıldırım istifa edecek’
    12. 24.01.2019 Günün âyet ve hadisi
    13. AK Parti Isparta ilçe belediye başkan..
    14. Dolar yönünü aşağıya çevirdi
    15. Serbest piyasada döviz açılış..
    16. GÜNDEM / 24 Ocak 2019
    17. Rusya'dan ABD'ye Venezuela tepkisi
    18. Bugün hangi yollar kapalı veya açık 24..
    19. Plastik bidon içinde bebek cesedi..
    20. Kara yollarında durum
    Doğan Medya'yı satan Aydın Doğan'ın yeni yatırımı ortaya çıktı
    Doğan Medya'yı satan Aydın Doğan'ın yeni yatırımı ortaya çıktı
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    CHP'li Gökhan Özoğuz bile Yılmaz Özdil'e isyan etti!
    CHP'li Gökhan Özoğuz bile Yılmaz Özdil'e isyan etti!

    Günün Karikatürü

    24 Ocak 2019
    Fırsatçılar milyonları böyle götürüyor: Biri başörtüsünü diğeri M. Kemal'i sömürüyor!
    Fırsatçılar milyonları böyle götürüyor: Biri başörtüsünü diğeri M. Kemal'i sömürüyor!
    PİAR Araştırma Şirketi'nden yine aynı martaval!
    PİAR Araştırma Şirketi'nden yine aynı martaval!