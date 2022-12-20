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Ekonomi Dolar yerine Türk lirası almaya başladılar! O ülkenin yetkilileri duyurdu
Ekonomi

Dolar yerine Türk lirası almaya başladılar! O ülkenin yetkilileri duyurdu

Moskova Borsası'nda Türk lirasına yönelik talep 17 kat arttı. Doları bırakan Rus yatırımcıların kardeş ülke para birimlerine ilgi gösterdiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 15:45:00 -
Dolar yerine Türk lirası almaya başladılar! O ülkenin yetkilileri duyurdu

Doların spot piyasadaki payının yarı yarıya azaldığı Moskova Borsası'nda Türk lirasına yönelik talebin 2022'de geçen yıla kıyasla 17 kat arttığı bildirildi.

Moskova Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yuriy Denisov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede dost ülkelerin para birimlerine yönelik talebin hızla arttığını söyledi.

Söz konusu para birimlerinin payının Moskova Borsası'nda bu yıl 70 kat arttığını vurgulayan Denisov, "Yuan'a talep 41 kat artarken, Türk lirasına talep 17 kat, Kazak tengesine 13 kat arttı. Doların spot piyasadaki payı ise yarı yarıya azaldı." dedi.

Avronun payının da arttığını belirten Denisov, bunun nedeni olarak Rusya ile Avrupa arasındaki ticari ilişkilerin sürmesine işaret etti.

Denisov, 2023'te Moskova Borsası'nda Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan ve Mısır gibi Rusya'nın önemli ticaret ortaklarına ait para birimleriyle de işlemlerin başlayacağını söyledi.

Rusya'da bankalar ve şirketler yaptırımlar nedeniyle dolardan uzaklaşırken, ticarette başta yuan olmak üzere dost ülkelerin para birimleri kullanımı yaygınlaşıyor.

Rusya Merkez Bankası da rezervlerinde değerlendirmek için Türk lirası, yuan ve rupi satın alınmasına yönelik çalışmalar yapıldığını bildirmişti.

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