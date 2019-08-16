Dolar yeni piyasaya nasıl başladı?
Türkiye piyasalarının tatil olduğu dönemde Arjantin ve ABD'de resesyon endişeleriyle tetiklenen küresel riskten kaçış bugün de devam ediyor.16 Ağustos 2019 Cuma 09:51
İstanbul serbest piyasada dolar 5,5600 liradan, avro 6,1760 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,5580 liradan alınan dolar, 5,5600 liradan satılıyor. 6,1740 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,1760 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,5750 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2060 lira olmuştu.
YORUM YAZ