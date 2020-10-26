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Ekonomi Dolar yeni haftaya rekorla başladı!
Ekonomi

Dolar yeni haftaya rekorla başladı!

Dolar yeni haftaya 7.98 lirayla rekor seviyede merhaba dedi. Euro ise benzer şekilde 9.46 ile tarihi zirvesini gördü.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 09:02:00 -
Dolar yeni haftaya rekorla başladı!

Merkez Bankası'nın geçen hafta beklentilerin aksine faiz artırımına gitmemesinin ardından kurlardaki yükseliş devam ediyor.

Dolar ve euroda son durum

Merkez'in kararı öncesi geçen hafta 7.80 lira civarında olan dolar/TL yeni haftaya 7.98'den, Euro/TL ise 9.46'dan başladı. Dolarda yeni tarihi zirve 7.9864 lira oldu.

Bugün yurtiçinde sektörel güven endeksleri ve ekim ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı takip edilecek. Dünyada ise ABD seçimleri ve koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler piyasaları etkilemeye devam ediyor.

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